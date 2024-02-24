屏東熱帶農業博覽會最後一周衝人氣 可望突破去年192萬人次

邁入第9年的屏東熱帶農業博覽會，今年以以Q萌泰迪熊邂逅屏東農業為主軸，帶遊客進入美麗奇幻的童話世界，讓人感受屏東花果豐饒之美和農業科技軟實力，自3日開幕以來，到今天入園累計逾168萬人次，縣府今天起至下月3日閉幕期間，再以高人氣的超萌泰迪熊推出尋熊遊戲和共食饗宴主題特餐，可望突破去年192萬人次紀錄。

縣府農業處長鄭永裕說，今年以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連高雄農改場40公頃、設計3大場域，展區各個場以童話故事串聯，3大主題區農業物產館「物產王國」、「冒險森林」、「田野饗宴」，另有比足球場還大的泰迪熊彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗、龍龍奇幻樂園、科技夢想屏東起飛等特色館區，成為新春走春好去處，可望突破去年192萬人次紀錄。

他說，今年結合的活動IP以「經典泰迪熊」為主題，透過五色的稻米梗，植栽出宛如歐式精品的彩繪稻田，現適逢彩稻生長最茂盛的期間，徐風吹拂整片稻田就像一張鬆軟的地毯，是觀賞屏東熱博的最佳時機，除了彩繪稻田外，最後一周也在「冒險森林」推出尋熊遊戲和7場共食饗宴主題特餐，盼迎來第二波活動高潮。