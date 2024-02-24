高雄岡山筧橋拓寬20米 汽車未來也能走
高雄捷運岡山路竹延伸線RK1站預估今年6月通車，搭配兩處市地跨區公辦都更模式，將啟動大岡山生活圈再發展，過去原只供行人與機車通行的岡山筧橋已拓寬中，預計今年8月完工通車，屆時20公尺橋面連汽車也能通行，交通量能更加充足。
岡山為北高雄科技廊帶重要核心城鎮，加上捷運岡山路竹延伸線RK1等站已相繼完工，將帶動岡山TOD大眾運輸導向發展。
高雄市副市長林欽榮表示，市府擬在岡山區打造商業及行政雙核心，將岡山行政中心現址商業區與前峰國中東側機15兩處市地，以跨區公辦都更模式同時開發，期盼與RK1捷運開發區形成商業發展雙引擎，推升岡山地區為北高雄人口新熱區。
他指出，目前岡山87期重劃區建案及岡山社宅陸續開發、捷運南岡山站旁高醫岡山醫院預計今年中會試營運，岡山運動中心也預計明年初完工，岡山在基礎建設加持下將更耀眼。
工務局新工處表示，筧橋西側機15用地，將闢為岡山新行政中心，主建物為地下1樓、地上6樓、總樓地板面積達8500多坪，將申請綠建築、智慧建築及耐震標章，空間通風、遮陽、採光、綠意兼具，並提供780席汽機車位，預定2029年完工。
跨越阿公店溪的岡山筧橋，則拓寬為20公尺，工程進度已達82%，比原定進度超前5%，橋梁改建完成後，可強化醫院與岡山市區連結，並打通北高雄科技廊帶交通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言