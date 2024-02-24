高雄岡山筧橋拓寬20米 汽車未來也能走

十年前、十年後來台，都掀起一陣「黃色旋風」的黃色小鴨攻佔了台灣人的心，頻繁曝光的程度讓網友們不禁好奇，這幾天在高雄快樂游泳、超級療癒的黃色小鴨到底在紅什麼？牠的由來和創作理念是什麼呢？本該在浴缸裡陪著小孩們玩的黃色小鴨，又是怎麼展開海上冒險旅程的？

2024-02-24 07:56