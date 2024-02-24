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高雄岡山筧橋拓寬20米 汽車未來也能走

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市副市長林欽榮帶隊視察岡山筧橋改造情況。記者王昭月／翻攝
高市副市長林欽榮帶隊視察岡山筧橋改造情況。記者王昭月／翻攝

高雄捷運岡山路竹延伸線RK1站預估今年6月通車，搭配兩處市地跨區公辦都更模式，將啟動大岡山生活圈再發展，過去原只供行人與機車通行的岡山筧橋已拓寬中，預計今年8月完工通車，屆時20公尺橋面連汽車也能通行，交通量能更加充足。

岡山為北高雄科技廊帶重要核心城鎮，加上捷運岡山路竹延伸線RK1等站已相繼完工，將帶動岡山TOD大眾運輸導向發展。

高雄市副市長林欽榮表示，市府擬在岡山區打造商業及行政雙核心，將岡山行政中心現址商業區與前峰國中東側機15兩處市地，以跨區公辦都更模式同時開發，期盼與RK1捷運開發區形成商業發展雙引擎，推升岡山地區為北高雄人口新熱區。

他指出，目前岡山87期重劃區建案及岡山社宅陸續開發、捷運南岡山站旁高醫岡山醫院預計今年中會試營運，岡山運動中心也預計明年初完工，岡山在基礎建設加持下將更耀眼。

工務局新工處表示，筧橋西側機15用地，將闢為岡山新行政中心，主建物為地下1樓、地上6樓、總樓地板面積達8500多坪，將申請綠建築、智慧建築及耐震標章，空間通風、遮陽、採光、綠意兼具，並提供780席汽機車位，預定2029年完工。

跨越阿公店溪的岡山筧橋，則拓寬為20公尺，工程進度已達82%，比原定進度超前5%，橋梁改建完成後，可強化醫院與岡山市區連結，並打通北高雄科技廊帶交通。

岡山筧橋過去只能供行人和機車通行，拓寬後可望並打通北高雄科技廊帶交通。圖／高市府提供
岡山筧橋過去只能供行人和機車通行，拓寬後可望並打通北高雄科技廊帶交通。圖／高市府提供

岡山 捷運 綠建築 高雄市

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