高雄半屏山「嚴重崎嶇」採礦道路改善完工 登山健行不抱怨
跨越高雄左營、楠梓區的半屏山是北高雄的熱門登山景點，但山區內的舊有採礦道路沿線路基嚴重崎嶇不平整，且未有完善排水設施，造成路基及周邊沖刷逐漸擴大，許多山路路幅變得狹小不易通行，常發生民眾意外跌落受傷事件，林業保育署屏東分署去年起與國家自然公園合作施工重建，本月15日已完工。
半屏山擁有石灰岩地質的奇特山丘，為林業保育署屏東分署轄管半屏山保安林，同時位屬國家自然公園範圍，園區內舊有採礦道路沿線路基嚴重崎嶇不平整，且未有完善排水設施造成路基及周邊沖刷逐漸擴大，致民眾登山健行頻有受傷事件發生，林業保育署屏東分署為此辦理道路與排水改善工程。
半屏山既有滯洪沉砂池之「半屏湖溼地」，與附近蓮池潭、洲仔濕地環境生態豐富，每年吸引大量遊客，為北高雄民眾登山健行、賞鳥、生態觀察及親近大自然的休閒勝地，但沿線採礦道路因人為開發及自然力侵蝕結果，沖刷擴大造成路面嚴重崎嶇不平整，當地民眾抱怨連連。
屏東分署去年與國家自然公園合作，自工程規劃設計階段導入生態檢核機制，迴避現地狀況良好路段不予施做，減輕處理表面浮石並避免重機具施工，移除的石塊和障礙木採就地堆置的微棲地補償，藉此抑制排水沖刷及打造安全排水，且山中的外來種植物銀合歡會施工過程一併移除。
屏東分署表示，路面混凝土版於入口指定地點以單元節塊預鑄再吊組方式，減少機具進場開挖破壞，過程中已確實執行生態檢核機制管控，經廠商協力施工，已於本月15日竣工，提供民眾登山健行優質環境。
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