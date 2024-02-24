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高雄黃色小鴨漂流賽 環團憂變海廢
黃色小鴨暌違10年回歸高雄，迎來雙鴨遊港，高市府宣稱逾700萬人次參觀，達百億觀光產值，其他局處搶辦系列活動；青年局今投入1.5萬隻有編號黃色小小鴨入海漂流競速，冠軍可獲高雄和東京雙人商務艙來回機票；海洋保育團體認為，官方應確保無「漏網之鴨」，否則小鴨將成「醜陋的海洋垃圾」。青年局強調，以充氣纜索設賽道，防任意漂流。
青年局為擴大黃色小鴨帶來經濟效益，參考國外行之有年的「Ducky Derby-Duck Race」小鴨漂流賽，民眾在春節期間至青年局合作青創店家消費，滿200元即獲印有編號摸彩券，帶動消費，今元宵節將1.5萬隻印有編號的小鴨投入大港橋水域漂流競速。
民間海洋保育團體憂心塑膠小鴨將造成海洋災難，綠色和平減塑專案主任徐聖惠說，活動投入橡膠小鴨數量達1.5萬隻，為保清除徹底，應利用小鴨編號或派員事後清點，確保「漏網之鴨」不會成為海洋廢棄物。
黑潮海洋文化基金會執行長林東良指出，辦小鴨競游活動若在封閉水域操作，是可接受活動且富教育意義，但若在開放海洋舉辦，總有「萬一」，官方應確保活動後，小鴨能完整回收。
台灣湛藍海洋聯盟執行長陳思穎認為，活動都有風險，很難排除小鴨遺漏成為海洋廢棄物可能性，官方可藉此次活動，了解小尺度的潮流，有助於辨識該海域海洋廢棄物熱點。
青年局昨拍胸脯保證，會用攔油索在遊艇碼頭圍封閉水域，並找4艘工作船待命撈鴨。局長張以理強調，活動結束後會確保每隻小鴨都被打撈，絕不成為海洋垃圾，並研擬後續再利用事宜。
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