「港快跑鴨」拚觀光 學者：留意環境無痕

高市青年局舉辦「港快跑鴨！」1.5萬隻黃色小鴨漂流競速，國外黃色小鴨變「海洋垃圾」有前例，工作人員考察愛河、高雄港等多處地點，選定駁二碼頭大港橋水域，利用攔油索在遊艇碼頭圍封閉賽道，找4艘工作船待命撈鴨。

學者提醒，塑膠分解時間長，對海洋環境有風險，市府辦活動要注意「環境無痕」。

黃色小鴨變海洋廢棄物有前例，1992年一只裝載2.8萬個黃色小鴨的貨櫃因貨船遇暴風雨翻覆落海，16年後，部分小鴨在英國海岸被發現，經科學家估算，小鴨「壯遊」6萬公里，等同環繞地球一圈半。

高市青年局擴大黃色小鴨效益，發想階段時市府就有人警示，大量塑膠小鴨入海，會成為海洋廢棄物風險，承辦人員絞盡腦汁，用攔油索圍出封閉水域，但仍擔心氣候與海洋無法預測，找4艘工作船待命打撈離開賽道的小鴨。

不願具名海洋廢棄物清理業者說，台灣許多港口離住家近，沒公德心的民眾趁暗夜把大型垃圾拋入港中，造成船隻螺旋槳毀損，海廢清運業者會受船主或各地漁會委託清理，「撈到電視、木椅，甚至整座沙發。」

該名業者說，黃色小鴨是塑膠製品，「不要活動辦完就進焚化爐」，建議主辦單位可使用管徑8公分以上攔油索攔阻，否則因潮流或強陣風掀起浪潮，可能造成小鴨流走意外。

國立體育大學體育推廣學系教授李再立說，1980年代起美國推動不留痕跡（Leave No Trace），台灣引進「無痕山林運動」，呼籲民眾在遊憩或活動，把對自然的衝擊降最低，台灣水資源豐富，政府辦活動更要具「無痕水域」概念，避免產生海洋垃圾。