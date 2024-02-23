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網傳多組韓團來高開唱 陳其邁：不能暴雷

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與一卡通董事長廖泰翔出席一卡通10週年特展。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁與一卡通董事長廖泰翔出席一卡通10週年特展。記者蔡世偉／攝影

高雄市長陳其邁今天與一卡通董事長廖泰翔，一同出席一卡通十週年特展活動，對發卡數已經超過4400萬的一卡通深具信心表示，將透過轉型，逐漸成為全國最大的電子支付平台。對於外傳今年將有不少韓團來高雄開唱，市長不置可否笑回：「不能暴雷」。

iPASS一卡通迎來十週年，將於今日起至3月3日在高雄駁二藝術特區舉辦一卡通十週年『智慧跨域．共創永續』特展活動，高雄市長陳其邁與一卡通董事長廖泰翔也一同出席。市長表示一卡通現在是台灣最受歡迎的電子支付平台之一，營收狀況也逐漸好轉，並獲得國家的永續獎，未來一定會逐漸成為全國最大的電子支付平台。

最近網路流傳有不少韓團今年會來高雄開唱，對此，市長陳其邁不置可否，但強調得尊重主辦單位，「有哪些人要來，等他們公布完我們再來公布，我們不能先暴雷。」

iPASS一卡通儲值卡這10年來累積發卡數超過4,470萬張，iPASS MONEY用戶數逾610萬，全台達51萬個使用據點。為響應政府2025淨零減碳目標，今天「一卡通綠點」正式上線，啟動交通運具累點機制，每搭乘一次就有0.1點，1點等同儲值金1元，鼓勵民眾多多搭乘綠色運具響應減碳生活。

陳其邁還透露一卡通營運10年，累積了非常多的數據，一直在思考怎麼樣能夠結合公共的服務以及大數據的應用，來擴張一卡通在數位城市的應用。未來推動一卡通的轉型，也會跟更多的跨國企業以及國內的金融公司，做更有效率的整合，來提升一卡通的服務量能。

外傳多組韓國偶像團體將來高雄開唱，市長陳其邁笑回不能暴雷。記者蔡世偉／攝影
外傳多組韓國偶像團體將來高雄開唱，市長陳其邁笑回不能暴雷。記者蔡世偉／攝影

一卡通 陳其邁

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