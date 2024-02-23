屏縣廚神爭霸冠軍營養午餐 端上韓式炸雞

屏東縣府教育處去年舉辦屏東廚神爭霸戰學校營養午餐創意料理秀，歷經初選、學生們票選，最後由潮州國小研發菜色，酸甜韓式炸雞拿下冠軍，並納入這學期營養午餐菜單，縣長周春米今中午與潮小學童們共進午餐，四年級同學吃的很開心，陳同學說「韓式炸雞比外面的還好吃」。

縣長周春米表示，營養午餐對學生很重要，學生每天期待在營養午餐中吃到喜歡又好吃的餐點，希望能選擇營養午餐菜色，縣府舉辦營養午餐廚神爭霸賽，讓學童自己決定吃什麼，把營養午餐變成同學們期待的一餐，讓大家吃得營養，吃的開心。

去年廚神爭霸賽拿下冠軍的是潮州國小廚師楊勝雄、營養師林芯如研發菜色，包括小米紅藜飯、酸甜韓式炸雞、塔香雨菇芙蓉蛋、蒜香有機菠菜及紅棗枸杞山藥排骨湯，今天也成為潮州國小營養午餐的菜色。

廚師楊勝雄說，研發出學生可以接受菜單，經過多次試做，若是單純炸鹽酥雞較不特別，選擇大家喜歡韓式炸雞，搭配韓式醬汁調製，也有韓式醬汁應用在其他菜色。使用屏東在地食材，小米、紅藜、檸檬，雨來菇與山藥入菜。

周春米說，營養午餐結合廚神大賽冠軍料理享用，讓小朋友票選午餐料理納入營養午餐享用，落實學童表意權。