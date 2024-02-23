屏東市和生市地重劃區工程今動土 增添萬年溪新亮點

促進土地活化，早期被政府劃設為公共設施保留地，長期無法徵收土地還地於民，屏東市和生市地重劃區今舉行動土典禮，這是屏東縣第一個公共設施保留地專案通盤檢討都市計畫變更核准案。屏東縣長周春米說，重劃後面積約7.3公頃，規畫為住宅區、公園及道路用地，預計於2025年初完工，是屏東縣都市發展新里程碑，將增添萬年溪新亮點。

屏東縣議員蔣家煌說，和生市地重劃區等50年，經過土地改造，讓這塊土地發展相當不容易，將可以帶動屏東市區，串連縣民公園、菸廠等周邊景點。

縣長周春米說，和生市地重劃區是非六都第1件、全國第2件都市計畫核定解編案，位在屏東市新生社區，坐落萬年溪與殺蛇溪匯流處及省道台一、台三線重要交通節點處，為屏東市門戶，原為屏東市都市計畫區內最大的公園公共設施保留用地，但劃定後5、60年都未建設。

周春米說，除緊臨和生路二段（台一線）一側有較密集商家、工廠外，區內土地多屬低度使用及建築物老舊凌亂情形、缺乏整體規畫，縣府擇定以重劃方式開發，「最重要的意義就是還地於民」，歸還地主的財產讓其享有自由使用權。

地政處表示，該區面積約7.3公頃，重劃後規劃住宅區約4.99公頃（約1.51萬坪）、公園用地及道路用地約2.32公頃，公共設施占三分之一，加上近年縣府在該區周邊投入基礎建設，包括殺蛇溪環境改善工程、縣民公園、大武營區文資修復、屏東榮民總醫院及大武營市地重劃工程、屏東高鐵特區、屏東科技產業園區等，相信將成為屏東市另個新都心，並強調「投資屏東正當時」。

地政處表示，選定本區為優先示範辦理區域，以重劃實現都市計畫理想，為縣解編政策奠定扎實根基，重劃後公共設施將能與周邊建設互相整合，提升政府資源投入綜效。

地政處表示，該區規劃管線地下化，全面優化天際線，打造都市綠肺，設計水岸景觀公園，主要工程包括道路、側溝、汙水、台電管道及弱電共管、瓦斯管、自來水、公園、綠地、滯洪設施、植栽等工項，預計2025年初完工。未來區內的住宅生活空間，公共設施及交通服務效能亦可顯著提升，改善當地的都市景觀及居住品質，增添萬年溪新亮點。