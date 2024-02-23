擔心1.5萬隻黃色小鴨變海廢 青年局派船待命捕撈

高雄市青年局參考國外的塑膠玩具小鴨漂流比賽，舉辦「港快跑鴨！」1.5萬隻小鴨漂流競速活動，工作人員考察高雄港區多處地點，甚至連愛河也成為預定地點之一，最後選定駁二碼頭的大港橋水域，利用攔油索在遊艇碼頭圍出封閉水域，還找來4艘工作船待命撈鴨，為的就是不讓黃色小鴨順著水流「逃」到外海變成海洋廢棄物。

塑膠黃色小鴨變海洋廢棄物有前例，1992年一只裝載2萬8000個黃色小鴨的貨櫃因貨船遇暴風雨翻覆落海，16年後，部分小鴨在英國海岸被發現，經科學家估算，小鴨「壯遊」6萬公里，等同環繞地球一圈半。

不願具名的海洋廢棄物清理業者指出，台灣有許多港口離住家很近，有些沒公德心的民眾會趁暗夜把大型垃圾拋入港中，造成船隻的螺旋槳毀損，海廢清運業者會受船主或各地漁會委託去清理，「經常撈到電視、木椅，甚至連整座的沙發」，雨季過後也會受委託，清理從上游漂到海中的大批布袋蓮。

該業者說，黃色小鴨畢竟是塑膠製品，如果要把1萬5000隻小鴨倒進海域辦理活動，一定要確保不會有小鴨流到外海，且要妥善再利用，「不要活動辦完就進焚化爐」，建議主辦單位可以使用攔油索來攔阻小鴨，而且要使用管徑8公分以上的攔油索，如果用太細管徑，例如3公分的攔油索，若遇到農曆初三、十八大流水，或突然強陣風掀起的浪潮，都有可能造成小鴨流走的意外發生，對環境造成負擔。