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擔心1.5萬隻黃色小鴨變海廢 青年局派船待命捕撈
高雄市青年局參考國外的塑膠玩具小鴨漂流比賽，舉辦「港快跑鴨！」1.5萬隻小鴨漂流競速活動，工作人員考察高雄港區多處地點，甚至連愛河也成為預定地點之一，最後選定駁二碼頭的大港橋水域，利用攔油索在遊艇碼頭圍出封閉水域，還找來4艘工作船待命撈鴨，為的就是不讓黃色小鴨順著水流「逃」到外海變成海洋廢棄物。
塑膠黃色小鴨變海洋廢棄物有前例，1992年一只裝載2萬8000個黃色小鴨的貨櫃因貨船遇暴風雨翻覆落海，16年後，部分小鴨在英國海岸被發現，經科學家估算，小鴨「壯遊」6萬公里，等同環繞地球一圈半。
不願具名的海洋廢棄物清理業者指出，台灣有許多港口離住家很近，有些沒公德心的民眾會趁暗夜把大型垃圾拋入港中，造成船隻的螺旋槳毀損，海廢清運業者會受船主或各地漁會委託去清理，「經常撈到電視、木椅，甚至連整座的沙發」，雨季過後也會受委託，清理從上游漂到海中的大批布袋蓮。
該業者說，黃色小鴨畢竟是塑膠製品，如果要把1萬5000隻小鴨倒進海域辦理活動，一定要確保不會有小鴨流到外海，且要妥善再利用，「不要活動辦完就進焚化爐」，建議主辦單位可以使用攔油索來攔阻小鴨，而且要使用管徑8公分以上的攔油索，如果用太細管徑，例如3公分的攔油索，若遇到農曆初三、十八大流水，或突然強陣風掀起的浪潮，都有可能造成小鴨流走的意外發生，對環境造成負擔。
曾打造海洋廢棄物清潔機器「湛鬥機」、致力於解決海洋垃圾與環境問題的台灣湛藍海洋聯盟執行長陳思穎說，可以藉由這次黃色小鴨在水域競速的活動，充分了解小尺度的潮流狀況，未來有助於辨識該海域海洋廢棄物熱點產生，但每種活動都有風險，很難排除小鴨遺漏而成為海洋廢棄物的可能性。
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