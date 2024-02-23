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澎湖縣議會通過預算3千萬 花火節5月如期施放

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖國際海上花火節澎湖縣議會臨時會今天通過縣府所提的不足3000萬元，讓花火如期在5月2日起施放，帶動觀光熱潮。

澎湖縣政府113年度總預算案，縣府原列新台幣125億6321萬餘元，縣議會定期大會刪減2億5000萬元，其中包括旅遊處辦理春夏旅遊推廣3000萬元，並趕在議會今天召開第8次臨時會期提議審議。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡今天在會中表示，「國際海上花火節」是澎湖年度最大的觀光行銷活動，今年更與日本航海王聯名，推出主題無人機、煙火與舞台活動等，所需活動經費達5350萬元，其中2000萬元編列於觀光與公事業旅遊行銷業務費外，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處補助無人機科技燈光秀200萬元和觀光旅遊業者贊助150萬元外，尚不足3000萬元，請准予提請墊付，以利活動順利推動。

澎湖縣議會議長陳毓仁在徵詢議會無意見後，逕付二讀通過，讓縣府辦理花火節活動，可望如期在5月初登場。

縣府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節今年與日本航海王25週年合作，5月2日開幕，7月30日閉幕，期間5月和6月為每週一、四辦理，7月為每週二辦理，並規劃離島七美、望安和白沙吉貝三離島場次，在6月1日、15日及7月28日施放，總計辦理27場，另外在4月18日和25日各為試放一場。

日本 澎湖縣 花火節

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