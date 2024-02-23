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黃色小鴨變「海洋垃圾」有前例 漂流16年繞地球一圈半

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
黃色小鴨暌違10年重磅回歸高雄，這次還迎來雙鴨遊港，高市府官方宣稱已吸引逾700萬人次參觀，達百億觀光產值，其他局處為沾光也搶辦系列活動。本報資料照
黃色小鴨暌違10年重磅回歸高雄，這次還迎來雙鴨遊港，高市府官方宣稱已吸引逾700萬人次參觀，達百億觀光產值，其他局處為沾光也搶辦系列活動。本報資料照

高市府青年局明將投入印有編號的1萬5000隻黃色小鴨入海漂流競速，冠軍可獲高雄和東京雙人商務艙來回機票；民間海洋保育民間單位憂若預防措施不足，小鴨恐將成海洋垃圾；事實上小鴨變海洋廢棄物有前例，1992年，一只裝載2萬8000個黃色小鴨的貨櫃因貨船遇暴風雨翻覆落海，16年後，部分小鴨在英國海岸被發現，經科學家估算，小鴨「壯遊」6萬公里，等同環繞地球一圈半。

可愛的塑膠黃色小鴨變「海洋殺手」有前例，綠色和平組織官網上周發布一則「那些年，我們一起追的黃色小鴨」貼文，文中提及「海洋垃圾抗塑大作戰！您不可不知的鴨鴨黑歷史」貼文，指相隔十多年，2024 年高雄再度迎接黃色小鴨的到來，小鴨的超萌魅力，吸引超過 700 萬參觀人次，並以1992年成千上萬隻黃色小鴨漂流全球的污染事件，呼籲民眾要關心環境議題。

貼文中敘述，1992年間，一艘從香港出發前往美國華盛頓州的貨櫃船，在北太平洋的阿留申群島附近遭遇強烈風暴風雨。其中一只裝滿 2萬8000 個黃色小鴨和其他泡澡玩具的貨櫃，連同其他11個貨櫃扣環鬆脫被打入海中，黃色小鴨於是展開全球海洋冒險記。

黃色小鴨，在海面上順著洋流載浮載沉，散落在海洋各角，從北極白令海峽、南美洲、東南亞的印尼，到南半球澳洲等都有它的蹤影。長年風吹日曬，滔滔海水不斷地侵蝕下，黃色小鴨未長成大鴨，只褪成白色小鴨。

漂流16年後，在英國海岸上竟還可見到部分小鴨蹤跡。根據科學家估計，小鴨的「海洋壯遊」最長可達6萬公里，等同環繞地球一圈半。

對於高市府在高雄港投入1萬5000隻黃色小鴨活動，會否衍生另一次的黃色小鴨海洋災難，綠色和平減塑專案主任徐聖惠指出，官方應確保「無漏網之鴨」。

徐聖惠表示，大型活動舉辦後經常造成大量廢棄物，例如台灣燈會去年主燈「壯兔玉彩」燈會結束後2個月仍四處流浪，各級政府機關舉辦活動時應先確保有真正需要的受贈單位或公開展期結束後物件流向，再執行活動。

徐指出，在台灣廢棄物已爆量的現況下，公部門應以身作則減少一次性製作物，或確保製作物得以重複使用，避免造成資源浪費、甚至受贈單位需再次清運等困擾。

黑潮海洋文化基金會執行長林東良指出，事情發生總有「萬一」，在操作小鴨競速的活動上做好管理，加強防護措施，相關配套應該要紮實，以避免讓廢棄物小鴨外溢成海洋垃圾。

高市青年局結合青創業，元宵當天辦「港快跑鴨」1.5萬隻小鴨在大港橋漂流競速活動，最大獎是高雄—東京雙人來回機票。記者王昭月／翻攝
高市青年局結合青創業，元宵當天辦「港快跑鴨」1.5萬隻小鴨在大港橋漂流競速活動，最大獎是高雄—東京雙人來回機票。記者王昭月／翻攝
高市青年局明元宵節將舉辦「港快跑鴨」1.5萬隻小鴨在大港橋漂流競速活動，最大獎是高雄—東京雙人來回機票。記者王昭月／翻攝
高市青年局明元宵節將舉辦「港快跑鴨」1.5萬隻小鴨在大港橋漂流競速活動，最大獎是高雄—東京雙人來回機票。記者王昭月／翻攝
黃色小鴨暌違10年重磅回歸高雄，這次還迎來雙鴨遊港，高市府官方宣稱已吸引逾700萬人次參觀，達百億觀光產值，其他局處為沾光也搶辦系列活動。本報資料照
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廢棄物 海洋垃圾 黃色小鴨

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