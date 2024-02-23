1.5萬隻黃色小鴨投海競速 環團憂恐成「醜陋海洋垃圾」　

黃色小鴨暌違10年重磅回歸高雄，這次還迎來雙鴨遊港，高市府官方宣稱已吸引逾700萬人次參觀，達百億觀光產值，其他局處為沾光也爭相搶辦系列活動；其中青年局明天將投入有編號的1萬5000隻黃色小小鴨入海漂流競速，冠軍可獲高雄和東京雙人商務艙來回機票，致力於海洋保育的民間環團憂心，官方應確保無「漏網之鴨」，否則可愛的小鴨將成「醜陋的海洋垃圾」。

高市府青年局將於明天元宵節舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，高市青年局局長張以理指出，為擴大黃色小鴨帶來的經濟效益，參考國外行之有年的「Ducky Derby-Duck Race」小鴨漂流比賽，舉辦「港快跑鴨」水域摸彩活動，希望民眾在春節期間，至青年局核定合作的青創店家消費，滿200元即可獲摸彩券，以帶動青創店家消費熱度，達到協助高雄青年創業目的。

對於1萬5000隻黃色小鴨漂流比賽活動，致力於海洋保育的民間環團憂心塑膠小鴨若防堵措施不當，塑膠小鴨漂流將造成海洋災難。

綠色和平減塑專案主任徐聖惠指出，經了解「港快跑鴨」主辦單位已規劃攔截繩、清除人員於現場打撈，但此次活動投入橡膠小鴨數量高達1.5萬隻，為保清除徹底，應利用小鴨身上的編號或派員事後清點，確保沒有「漏網之鴨」增加高雄港以及海洋的塑膠廢棄物。

徐聖惠建議，在台灣廢棄物已爆量的現況下，公部門應以身作則減少一次性製作物，或確保製作物得以重複使用，避免造成資源浪費、受贈單位需再次清運等困擾。

啟動海洋綠洲計畫，執行為期3年的飛旋海豚、花紋海豚的調查計畫的黑潮海洋文化基金會執行長林東良指出，若在封閉水域舉辦黃色小鴨競游活動，較不會造成小鴨外溢，是可接受的活動性質，富有教育的意義，但前題是需在封閉水域中操作，並且確保活動後，小鴨能完整回收。

張以理表示，為防止小鴨溢出賽道，本次活動是採用攔阻密度較高的充氣式攔油索設置賽道，現場也有工作船隻會確保小鴨在圍起來的跑道內競賽，不會任意漂流；活動結束後會妥善處理小鴨打撈事宜，確保每一隻小鴨都被打撈上岸，絕不會讓小鴨成為海洋垃圾。