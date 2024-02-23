快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最後兩天！佛陀紀念館光照大千倒數 絢爛燈光登文化部官網

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
2024光照大千祈福活動，現場每個人都打開手機拍攝、錄影，呈現一片「機海」的景致。圖／佛光山提供
2024光照大千祈福活動，現場每個人都打開手機拍攝、錄影，呈現一片「機海」的景致。圖／佛光山提供

佛光山佛陀紀念館春節「光照大千祈福活動」，大年初一開展至今已超過70萬人次前往觀賞，絢爛的燈光呈現繽紛璀璨畫面，近日更躍登文化部官方網站，也刊登在交通部觀光署網站「旅遊台灣」台灣觀光雙年曆。如今光照大千進入倒數活動只剩今明兩天，想要感受光照大千的魅力，要把握機會。

佛館邁入第13年，「光照大千祈福活動」歷年來不斷挑戰、轉化、創新，與時俱進，從最早煙火饗宴至2023年疫情降緩，為了掃除民眾鬱悶的心，佛館再次創新，引進漫天雪花的夢幻場景，2024年為安定人心，以燈光表演結合舞蹈、音樂、科技、劇情故事，將人間佛教的「三好、四給」精神散播出去，提倡幸福的人生。

光照大千每年農曆初一至十五日共舉辦15天，在成佛大道上從禮敬大廳外一路延展至八塔，每年都吸引海內外遊客及台灣民眾蜂擁而入。佛館在交織重疊光影下，以星雲大師〈新春祈願文〉為世界祈福、社會祥和、台灣平安，營造出動人的祈福氛圍。

現場多彩的光束不斷變化、色彩斑斕的光影，投射在塔剎與八塔上，伴隨的音樂時而輕柔、魔幻，還有氣勢磅礡、雷霆萬鈞等多變的樂風，大眾都沉浸在美妙的音樂聲光故事中。大家為留下這美好的紀錄，每個人都打開手機拍攝、錄影，呈現一片「機海」的景致。

佛館春節活動都讓民眾引頸企盼，尤其「光照大千祈福活動」以整體的架構結合舞蹈、音樂、科技、劇情故事、交織重疊光影及整個立體建築的大背景，呼應星雲大師提倡的環保與心保，堪稱全台乃至全世界的創舉，成為佛館國際性、指標性、永續性活動，今年開展至今已超過70萬人次前來觀賞，成功打造出佛教節慶一個很重要的品牌。

佛館的光照大千祈福活動，從大年初一開展至今已經吸引超過70萬人次觀賞。圖／佛光山提供
佛館的光照大千祈福活動，從大年初一開展至今已經吸引超過70萬人次觀賞。圖／佛光山提供

佛光山佛陀紀念館 佛教 文化部 星雲大師

延伸閱讀

新科人間國寶出爐 南管音樂新增認定保存者陳嬿朱

普門棒球隊再獲全國冠軍 陳其邁公開表揚贈獎勵金

觀光署引2法背書禁團令 藍委批：誤用法律

指禁團令是失效通知 藍委籲觀光署勿無理刁難業者

相關新聞

元宵來高雄看1.5萬隻小萌鴨水域競速 最佳觀賽點曝光

明天是元宵節，高雄「2024冬日遊樂園」祭出高潮，青年局結合青創業者辦「港快跑鴨！」水域摸彩，將投入1萬5千隻超萌小鴨在...

英國駐台代表念她姓名卡一字 議員白喬茵自曝：常被叫成白喬「菌」

高雄市議員白喬茵昨受邀參加英國駐台辦事處感恩酒會，透露英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）拿到她名片時以標準國語...

黃色小鴨變「海洋垃圾」有前例 漂流16年繞地球一圈半

高市府青年局明將投入印有編號的1萬5000隻黃色小鴨入海漂流競速，冠軍可獲高雄和東京雙人商務艙來回機票；民間海洋保育民間...

1.5萬隻黃色小鴨投海競速 環團憂恐成「醜陋海洋垃圾」　

黃色小鴨暌違10年重磅回歸高雄，這次還迎來雙鴨遊港，高市府官方宣稱已吸引逾700萬人次參觀，達百億觀光產值，其他局處為沾...

最後兩天！佛陀紀念館光照大千倒數 絢爛燈光登文化部官網

佛光山佛陀紀念館春節「光照大千祈福活動」，大年初一開展至今已超過70萬人次前往觀賞，絢爛的燈光呈現繽紛璀璨畫面，近日更躍...

打造大寮新都心 81期重劃招商

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，眷舍拆除多年未有進展，經市府重劃後，近日一口氣公告2起公辦都更案，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。