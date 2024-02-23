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最後兩天！佛陀紀念館光照大千倒數 絢爛燈光登文化部官網
佛光山佛陀紀念館春節「光照大千祈福活動」，大年初一開展至今已超過70萬人次前往觀賞，絢爛的燈光呈現繽紛璀璨畫面，近日更躍登文化部官方網站，也刊登在交通部觀光署網站「旅遊台灣」台灣觀光雙年曆。如今光照大千進入倒數活動只剩今明兩天，想要感受光照大千的魅力，要把握機會。
佛館邁入第13年，「光照大千祈福活動」歷年來不斷挑戰、轉化、創新，與時俱進，從最早煙火饗宴至2023年疫情降緩，為了掃除民眾鬱悶的心，佛館再次創新，引進漫天雪花的夢幻場景，2024年為安定人心，以燈光表演結合舞蹈、音樂、科技、劇情故事，將人間佛教的「三好、四給」精神散播出去，提倡幸福的人生。
光照大千每年農曆初一至十五日共舉辦15天，在成佛大道上從禮敬大廳外一路延展至八塔，每年都吸引海內外遊客及台灣民眾蜂擁而入。佛館在交織重疊光影下，以星雲大師〈新春祈願文〉為世界祈福、社會祥和、台灣平安，營造出動人的祈福氛圍。
現場多彩的光束不斷變化、色彩斑斕的光影，投射在塔剎與八塔上，伴隨的音樂時而輕柔、魔幻，還有氣勢磅礡、雷霆萬鈞等多變的樂風，大眾都沉浸在美妙的音樂聲光故事中。大家為留下這美好的紀錄，每個人都打開手機拍攝、錄影，呈現一片「機海」的景致。
佛館春節活動都讓民眾引頸企盼，尤其「光照大千祈福活動」以整體的架構結合舞蹈、音樂、科技、劇情故事、交織重疊光影及整個立體建築的大背景，呼應星雲大師提倡的環保與心保，堪稱全台乃至全世界的創舉，成為佛館國際性、指標性、永續性活動，今年開展至今已超過70萬人次前來觀賞，成功打造出佛教節慶一個很重要的品牌。
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