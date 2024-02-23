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英國駐台代表念她姓名卡一字 議員白喬茵自曝：常被叫成白喬「菌」
高雄市議員白喬茵昨受邀參加英國駐台辦事處感恩酒會，透露英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）拿到她名片時以標準國語念出「白喬」兩個字，「茵」字卻卡關，她笑說，顯然這個字有點難，以前她就常被叫成白喬「菌」。
白喬茵在臉書貼上與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）開心會員的照片，指很榮幸和駐台代表鄧元翰聊聊天，談雙邊經貿交流、也談自己在英國那一年的青春歲月，當時她最愛吃的就是炸魚薯條。
自喬茵說，台英的友誼和價值不僅建立在民主、自由、人權及法治的共同理念，在淨零碳排、智慧城市、離岸風電等多面向更是實質合作夥伴。
但她也透露，參與晚會時，鄧元翰代表拿到她的名片時馬上用標準的國語念出「白喬」兩個字，但「茵」字卻卡關！
「顯然這個字有點難」，她自我解嘲地說，自己以前常被叫成白喬「菌」，細菌的「菌」。
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