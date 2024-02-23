打造大寮新都心 81期重劃招商

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，眷舍拆除多年未有進展，經市府重劃後，近日一口氣公告2起公辦都更案，昨日招商說明會，吸引逾26家建設、地產公司與會。市府盼結合捷運動線，引資百億開發成宜居生活宅，讓邊陲區域有機會翻轉成「大寮版」農16特區。與會開發商建議停車問題應未雨綢繆，讓81期重劃區生活機能更臻成熟。

高雄81期重劃區北接鳳山，南接大寮商業中心，東攬捷運大寮站，西擁鳳凰山，舊時著名「影劇七村」於此，國防部遷建後，閒置荒地形成治安、衛生死角，近年因大寮市中心日漸飽和，市府著手重劃，是大寮第一個公辦市地重劃區，總面積48.78公頃，昨公開招商。

高雄副市長林欽榮說，大寮首次推公辦都更案，81期重劃區1、2期工區去年9月完工，公10到公13等4座公園今年3月底前啟用，公10及公13公園兼具滯洪池功能，滯洪量約5萬噸，將規畫大眾運輸導向型宜居生活宅，期待中大型建商投入，共同打造為大寮新都心。

都發局長吳文彥表示，兩案都是住一土地，容積率200％，宜住宜商，東接鳳林四路，適合發展店面，西臨2座公園。至捷運站800公尺，估計可增加逾千戶住宅，投資開發規模分別為30億及70億，均指定投資人提供基準容積15%的社宅給市府，6月4日截止收件。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷認為，81期公辦都更案基本門檻較低，較大的問題是牽涉軍方，市府如能協助投資方解除顧慮，推動將更順利。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐說，81期重劃區地主單一，鄰近交通商業環境都很成熟，如能再將距離不遠的萬丹黃昏市場納入，串連一氣，人口進來、商業行為改善，應能發揮連動效應，為當地發展加分，發展成大寮新都心指日可待。