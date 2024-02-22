台籍日本兵求神庇佑躲過空炸 兒子代去年過世父親返廟謝神

今天是關聖帝君（關公）得道飛昇日，主祀關公的屏東縣恆春鎮鎮南宮，傳承百餘年、具祈福和孝親意義的吃平安粥活動，今天湧入的數千信眾中，最讓廟方暖心的，是享年86歲台籍日本老兵呂錦銘，1944年駐防當地時向關公祈求保佑，平安躲過美軍空炸，隔年返廟謝神不間斷，直到去年因病過世，他的兒子呂柏瑩今天代父來謝恩，他說「父親說過，沒有事比這件更重要的！」

鎮南宮創建於清光緒4年（西元1878年），是道教結合佛教的廟宇，位在恆春鎮郊赤牛嶺山腰上，龍鑾潭、恆春平原一覽無遺，景色優美，日治時期被列入「恆春八景」之一；廟方說，每年農曆元月13日關公得道升天日，廟方煮鹹粥供附近民眾取食傳統，稱之吃平安粥，起源已不可考，留傳至今，是靠一群在地「大廚」和愛心志工默默接力傳承。

曾返廟謝神66年不間斷的呂錦銘住台中市，20歲時被分派駐該地，他曾說，當時20人駐守，1944年二戰末期戰事吃緊，不時有美軍轟炸機來轟炸，雖有防空洞可躲，但仍有死亡的恐懼感，那時就向一旁鎮南宮的關公祈求，保佑避過美軍轟炸，日本戰敗後解甲歸田，為感謝神明庇佑，隔年每年都在吃平安粥日帶著子女南下返廟謝神。

「父親說過，沒有事比這件更重要的，人要知恩、報恩！」呂錦銘72歲的長子呂柏瑩說，幼時就跟著父親南下恆春謝神，父親去年2月確診新冠肺炎無法南下，8月過世，他今天向神明謝恩後告訴神明，明年會帶同家人延續亡父的遺願，不會中斷此恩情。