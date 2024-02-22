「出日頭」228草地音樂會 25日高美館登場
高雄「出日頭」228草地音樂會25日晚上7時在高美館草坡登場，集結歌手、聲樂家和由楊智欽指揮的高雄市交響樂團現場演出多首曲目，高市文化局表示，祈望和平曙光能照耀世界每個角落。
文化局新聞稿指出，為讓市民可用更親近的方式聆賞音樂、感懷前人因歷史傷痕所付出的代價與努力、發揮228的正面紀念意涵，以高雄春天藝術節最受觀眾喜愛的「草地音樂會」型式讓更多觀眾參與。
音樂會開始由高市交與高雄室內合唱團以「玉山頌」揭開福爾摩沙生生不息、令人敬畏的雄厚氣勢；接著是歌手曾心梅演唱鄧雨賢創作的「四月望雨」，由4首台語歌組成，為四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花，經陳哲聖編為管弦樂版本，在曾心梅嗓音詮釋下別具一番風情。
曾心梅也將演唱陳哲聖編曲的暖情老歌「思慕的人」、「甲你攬牢牢」傾訴對台灣這片土地的真愛與疼惜；下半場則是選了活潑的「我們的天父」由男高音林建吉領唱，讚嘆造物神的神奇與寬容，與神同在的時刻充滿歡欣與無限感恩。
壓軸曲目是長達24分鐘的貝多芬第九號交響曲，第四樂章「歡樂頌」由高雄市內合唱團與聲樂家黎蓉櫻、鄭海芸、林健吉、曾文奕一起演唱，充滿能量的樂曲要鼓勵大家充滿希望，新的一年帶給大家往前走的動力。
「出日頭」228草地音樂會採索票進場，目前23個高雄票點還可索票，有興趣到場聆賞觀眾可優先至文化中心至善廳、大東文化藝術中心售票處、高美館服務台、內惟藝術中心服務台、高雄市總圖三樓服務台索票，一人可索2張。
音樂會當天預計下午5時30分開放觀眾進場，文化局提醒，音樂會於高美館草坡上以露天演出形式進行，觀眾採天然草地斜坡上席地而坐形式觀賞，勿攜帶任何摺疊桌椅、板凳，現場禁帶寵物，嬰兒車、腳踏車入場須配合現場工作人員引導寄物或入場等。
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