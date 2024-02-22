高市「大帶小」媒合新創合作 成功將AI導入醫療與運動產業

高市府經發局21日於大港創艦MEGABAY新創基地舉辦「建構亞灣創新生態系計畫」企業說明會，以產業數位轉型亮點實例、企業大小共創合作模式及輔導獎勵機制，鼓勵企業與新創共同探索創新技術與商業合作的機會。尤其AI正夯，透過企業以大帶小的合作方式以及二階段輔導獎勵機制，已經成功讓高雄的醫療、運動產業有了變化。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市府持續扶植創新廠商，去年開始推出「建構亞灣創新生態系計畫」去促成企業與新創雙方達成技術或場域的實質合作，吸引12家企業、13家新創參與，並協助其中9家企業、8家新創團隊進行創新合作，成功促成超過9,000萬元的募資及訂單。

因應全球產業數位化浪潮，市府自2022年起即與產業加速器StarFab Accelerator合作推動「建構亞灣創新生態系計畫」，透過企業以大帶小的合作方式以及二階段輔導獎勵機制，鼓勵企業與新創共同探索創新技術與商業合作的機會，協助在地企業更快速實踐外部創新，並成功促成10項令人矚目的合作案，打造產業數位轉型亮點實例。

像是「雄欣科技 (iAMBITION Tech) 」將AI與感測技術結合微軟合作夥伴「緯謙科技」，在微軟Azure Stack 混合雲平台發展次世代AI體適能偵測平台，並成功導入「高雄市立凱旋醫院」，協助高雄發展長者行動力的AI數據平台。