快訊

惡臭燒民怨！蔣萬安下令複式通報：所有人給我雞婆一點

蓋拉格訪台之際 美宣布新一筆對台軍售

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

高市建興路下水道整修工期1年 居民盼改善道路下陷及淹水

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市三民區建興路下水道工程將從今年3月施工至明年2月，車輛可改道建昌路及建德路作為替代道路。圖／水利局提供
高市三民區建興路下水道工程將從今年3月施工至明年2月，車輛可改道建昌路及建德路作為替代道路。圖／水利局提供

高雄市三民區建興路因為既有排水管涵已老舊破損，常造成路面下陷，嚴重影響道路安全，水利局籌措經費約1813萬元，將從今年3月起整修下水道，預計明年2月完工，施工期間將管制交通，用路人可多利用建昌路及建德路作為往來替代道路，以減緩施工期間造成的不便。

水利局說，建興路排水系統為高雄市區早期約民國70年間興建完成，隨著都市化發展，建興路已成為三民區的重要道路；去年水利局陸續接獲建興路（正興路至建德路）道路下陷的通報，經水利局全面檢視，發現既有管涵結構老舊並破損無法使用。

水利局表示，這次針對建興路雨水下水道破壞管段改善約260公尺，改建後延長雨水箱涵使用年限，並提供民眾更優質車行空間及舒適、安全、方便的環境。

高市三民區寶中里長任憲慶說，該路段在雨季期間經常路面下陷，希望水利局這次的工程，除了能改善路面下陷的問題，也能減少淹水發生的機會，也希望水利局在施工期間能多宣導替代道路並派人員指揮，維護交通安全。

水利局說，工程施工期間，將分階段局部封閉管制車道，並於路面刨鋪對交通衝擊影響較大的期間，加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通，市民朋友行經該路段時請依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，以確保行車安全。

水利局表示，造成鄰近住家及用路人不便之處敬請見諒，若有任何相關問題，歡迎在上班時間撥打水利局服務電話：7995678轉2116。

替代道路 水利局 高雄市

延伸閱讀

民進黨高市黨部發文辱外貌 徐巧芯：我覺自己好看就好

徐巧芯控民進黨高市黨部罵她又醜又矮 市黨部：漂亮是主觀認知

呼吸道疫情升溫 高市開28場雙疫苗社區接種站

高市「港快跑鴨！」摸彩活動 上萬小小鴨漂流競速

相關新聞

高市「大帶小」媒合新創合作 成功將AI導入醫療與運動產業

高市府經發局21日於大港創艦MEGABAY新創基地舉辦「建構亞灣創新生態系計畫」企業說明會，以產業數位轉型亮點實例、企業...

高市建興路下水道整修工期1年 居民盼改善道路下陷及淹水

高雄市三民區建興路因為既有排水管涵已老舊破損，常造成路面下陷，嚴重影響道路安全，水利局籌措經費約1813萬元，將從今年3...

強風吹扁吹歪 黃色小鴨復原了

高雄港愛河灣展出的黃色小鴨人氣爆棚，昨風力超過6級，小鴨被吹到變形，還扯斷鼓風機電線，小鴨一半身體凹陷「消風」，還一度前...

地主收回高雄大順市場地 攤商憂生計斷炊

在地經營28年的高雄三民區大順黃昏市場，因地主將土地轉賣建商，3月將吹熄燈號，60個攤商抱怨未給緩衝期，生計堪虞，採買主...

輕軌凱旋公園站轉乘不便 民盼設接駁車

高雄輕軌路網成圓後，捷運唯一無法快速轉乘的C32凱旋公園站，無論到橘線五塊厝站或是文化中心站，都約500公尺距離，人行道...

徐巧芯控民進黨高市黨部罵她又醜又矮 市黨部：漂亮是主觀認知

立法院20日開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯為搶麥克風爆衝突，徐巧芯今在臉書發文，控民進黨高雄市黨部用官方 Thr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。