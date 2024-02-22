高市建興路下水道整修工期1年 居民盼改善道路下陷及淹水

高雄市三民區建興路因為既有排水管涵已老舊破損，常造成路面下陷，嚴重影響道路安全，水利局籌措經費約1813萬元，將從今年3月起整修下水道，預計明年2月完工，施工期間將管制交通，用路人可多利用建昌路及建德路作為往來替代道路，以減緩施工期間造成的不便。

水利局說，建興路排水系統為高雄市區早期約民國70年間興建完成，隨著都市化發展，建興路已成為三民區的重要道路；去年水利局陸續接獲建興路（正興路至建德路）道路下陷的通報，經水利局全面檢視，發現既有管涵結構老舊並破損無法使用。

水利局表示，這次針對建興路雨水下水道破壞管段改善約260公尺，改建後延長雨水箱涵使用年限，並提供民眾更優質車行空間及舒適、安全、方便的環境。

高市三民區寶中里長任憲慶說，該路段在雨季期間經常路面下陷，希望水利局這次的工程，除了能改善路面下陷的問題，也能減少淹水發生的機會，也希望水利局在施工期間能多宣導替代道路並派人員指揮，維護交通安全。

水利局說，工程施工期間，將分階段局部封閉管制車道，並於路面刨鋪對交通衝擊影響較大的期間，加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通，市民朋友行經該路段時請依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，以確保行車安全。

水利局表示，造成鄰近住家及用路人不便之處敬請見諒，若有任何相關問題，歡迎在上班時間撥打水利局服務電話：7995678轉2116。