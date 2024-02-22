地主收回高雄大順市場地 攤商憂生計斷炊

在地經營28年的高雄三民區大順黃昏市場，因地主將土地轉賣建商，3月將吹熄燈號，60個攤商抱怨未給緩衝期，生計堪虞，採買主婦也苦惱，希望市府協助。市場管委會指出，市場地主為兄弟檔，為土地處分爭執多年還提告，近日裁定3月5日收回土地，地主與建商如不溝通，不排除集體拒遷。經發局指此案是私權爭議，將提供法律諮詢保障攤商權益。

全高雄有93處公、民有市場，大順黃昏市場緊臨輕軌鼎山站，輕軌成圓後地價水漲船高，管委會主委蕭忠景說，1997年向兩名地主承租土地創建黃昏市場，相關建設由他獨力承擔，地主趁勢轉賣建商，但未事先協調，也未給緩衝期，大家措手不及。

高雄市議員鄭孟洳說，大順黃昏市場是民營市場，仍希望經發局居中協調，讓攤商們有其他去處。經發局回應，大順黃昏市場是民營商場，屬私權爭議，目前已盤點周邊市場空攤，積極媒合及安置。

蕭忠景說，地主是一對兄弟檔，去年10月合約到期時原本就要收回土地，但其中一人主張延約到今年7月，兩兄弟為此對簿公堂，近期才確定收回土地，近60攤商卻沒有任何補償，生計面臨斷炊，「大家認識多年，希望能好聚好散」。

一名攤商表示，市場突然要收攤，他們形同「失業」，走投無路，想繼續經營卻找不到地點，現在景氣這麼差，不知能去哪裡賺錢糊口。另名女菜販說，萬一拆遷，一下子沒經濟來源，影響很大。

不少老顧客聽說黃昏市場要拆遷，也很困擾，一名主婦說，家裡廚房欠什麼，走幾步路就有得買，且這裡採買停車方便，市場若遷到距離較遠的別處，買菜會較浪費時間與精神。

也有攤商先前聽說市場可能拆遷，已先物色其他市場攤位，預留後路，不過多數人都是抱持希望，最近才急著找其他市場搬遷，但條件已不如去年優渥。經發局表示，業者後續若有經營民有市場需求，將協助管委會另覓合適地點，依規定輔導籌設。