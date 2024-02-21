輕軌凱旋公園站轉乘不易 接駁車空中步道均不可行

高雄輕軌成圓後，C32凱旋公園站要轉乘捷運不便，到最近的兩個捷運站都有400至600公尺距離，人行道品質亦待改進。有網友提出解決辦法，包括安排接駁車或設置地下、高架步道，但高捷公司表示，這些方案都不可行。

高雄輕軌成圓後與十字線捷運有4個交會點，其中鎮之星、哈瑪星、愛河之心3站，都只要走一小段路即可轉乘捷運。但凱旋公園站無論到橘線O7文化中心站或是O8五塊厝站，都有450至600公尺距離，只能步行或騎Ubike。

記者實際走訪，凱旋公園站最近的轉乘站為五塊厝站3號出口，要經過河南路、河北路及福安路口，若不考慮停等紅燈時間，約450公尺行走時間約4至5分鐘。至文化中心站3號出口要經過凱旋路及五福路口，約600公尺行走時間約6至7分鐘。

雖然兩條路線均有完整銜接的人行道，但對輪椅族等行動不便者並不十分友善，包括路面寬度與鋪面品質均需加強，沿途也有路面殘破、路障及欄杆等障礙需要克服。

高雄捷運公共關係處長王柏雁說，由於最初路線規畫問題，此站轉乘「先天不良」，目前最好的方式就是步行或騎Ubike，現3個站點都有建置Ubike。高捷也會做好宣導及相關指示標誌，建議民眾要往西子灣方向，就到文化中心站轉乘；要往大寮方向就到五塊厝站轉乘。