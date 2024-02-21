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徐巧芯控民進黨高市黨部罵她又醜又矮 市黨部：漂亮是主觀認知
立法院20日開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯為搶麥克風爆衝突，徐巧芯今在臉書發文，控民進黨高雄市黨部用官方 Threads罵她「又醜又矮」，之後偷偷刪文，要求民進黨公開道歉，民進黨高市黨部主委許智善說，對於小編用詞不妥，將虛心接受指正，未來更加謹慎。
徐巧芯在臉書指，民進黨高雄市黨部用官方 Threads進行外貌羞辱，罵她又醜又矮。她長怎樣關他們什麼事？她的長相跟身高是爸媽給她的，自己覺得好看就好呀。不要因為自己的立委黃捷立院表現不好，就羞辱她，請民進黨公開道歉。
民進黨高雄市黨部對此表示，小編貼文並未說「又矮又醜」，誰漂亮是主觀認知，但小編提及此事，黨部也覺得不盡妥適，對此已要求小編虛心接受大家的指正，未來會交代小編，更謹慎留意並加以改進。
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