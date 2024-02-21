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高市「港快跑鴨！」摸彩活動 上萬小小鴨漂流競速

中央社／ 高雄21日電

高市青年局為刺激在地青創經濟，推出「港快跑鴨！」摸彩活動，抽獎方式別出心裁，將於24日將1萬5000隻印有摸彩編號的小小鴨投入水域漂流競速，前50名抵達終點的小小鴨通通有獎。

黃色小鴨在2月14日西洋情人節合體玩親親，高雄市青年局推出「港快跑鴨！」摸彩活動，幽默延續合體橋段，讓小鴨在元宵節孵出1萬5000隻小小鴨。

高雄市青年局今天新聞稿指出，今年高雄燈會主題「2024冬日遊樂園」有黃色小鴨及一系列主題活動加持，已經吸引740萬人潮，為擴大高雄在地青創經濟效益，將以好玩有趣的方式推出的「港快跑鴨！」水域摸彩活動。

青年局表示，民眾只要於2月1日至2月18日在活動合作的121家青創店家單筆消費滿新台幣200元，即可獲得印有編號的摸彩券，共計1萬5000張摸彩券，2月24日將在大港橋以極具創意的小小鴨競速漂流抽獎方式抽出50名幸運兒。

青年局表示，24日元宵節當天下午3時45分，將在大港橋水域將1萬5000隻印有編號的小小鴨全數倒入水中，成千上萬的小小鴨們在350公尺長的賽道向前競速漂流，靠近終點處時，賽道會越縮越小，前50名抵達終點的小小鴨通通有獎。

第一名抵達終點的小小鴨，擁有其對應編號摸彩券的民眾就能獲得「高雄-東京雙人商務艙來回機票」，第2至50名分別可得到iPhone 15 Pro 128G手機、漢來大飯店住宿券、7-ELEVEN商品禮券1000元等多項好禮。

青年局表示，歡迎民眾24日下午先提前搭乘輕軌到「駁二大義站」觀看大港橋旋轉，再接著觀看1萬5000隻小小鴨的療癒漂漂河，一起見證「獎落誰鴨」。

詳細得獎名單將於活動結束後公布在活動網頁（https://kh-duck.com）、青年局官網、臉書及IG，也會於3月4日前以電話連絡得獎者，並以簡訊傳送兌獎申報資料填寫表單。

元宵節 高雄市 黃色小鴨

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