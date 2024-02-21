高市6樓以上公寓管理組織 首次完成報備最高補助7萬

為鼓勵6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，高市工務局今年持續補助，只要是在112年6月16日至今年11月底完成首次向區公所報備者，即可向工務局申請，最高可享7萬元補助。

高雄市政府工務局去年6月即公告補助計畫，今年仍持續補助。工務局建築管理處表示，為協助6樓以上既有公寓大廈(民國84年6月28日公寓大廈管理條例公布前取得建造執照)成立管理組織，已公告「113年度高雄市6樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助實施計畫」。

只要是首次報備且在112年6月16日至113年11月30日由區公所完成報備者，在113年11月30日前向工務局提出申請即可請領補助。補助金額以總戶數級距核定補助，最高補助7萬元，補助申請文件可至建管處-公告事項 (https://build.kcg.gov.tw/)查詢及下載。

建管處表示，依高雄市公寓大廈輔導管理自治條例規定公告1年後大樓如仍未成立管理委員會或推舉管理負責人，可處罰大樓區分所有權人最高5萬元罰鍰；已成立管理組織而未向區公所報備者將對管理委員會主任委員、管理委員或管理負責人可處罰最高3萬元罰鍰。提醒尚未成立管理組織大樓應儘速成立，以免受罰。

另外，工務局今年度委託專業廠商輔導高雄各轄區大樓成立管理組織，若大樓尚未成立管理委員會或管理負責人，如有輔導及補助成立管理組織相關問題，可電洽建處第六課(3368333轉2426)。