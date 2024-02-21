大林蒲遷村案動起來 2月29日啟動意願調查

高雄大林蒲遷村案因條件始終未達最後共識，一直懸而未決，去年12月行政院核定遷村經費增加到800億元後，高市府宣布2月29日起，將對私有土地與房屋所有權人推動至少63場意願調查，以利遷村作業順利進行。

大林蒲遷村案細瑣複雜，高雄市長陳其邁親自參與4場說明會，化解疑慮。選後繼續推進此案，近期將啟動「遷村方案選擇」意願調查，讓民眾選擇符合自身需求的方案，保障遷村後權益。

陳其邁表示，高市府已向中央爭取，願配合於遷村6個月內搬遷者，每房發給30萬元加速搬遷獎勵金。另專案社會住宅將達2000戶、入住社宅2至3年免租金，也提供無自有住宅者安置輔助津貼；並在大林蒲活動中心3樓成立「協力造屋服務平台」，提供專業建屋服務。

高市都發局長吳文彥表示，近年建築成本大漲，但大林蒲遷村案，住商區土地1坪換1坪、建築物補償費會以2023年評估的全新重建價格補償，再加計遷村當年營建物價指數調整；拆遷獎勵金最高25%，讓民眾遷村後，蓋回原房屋建坪與建材，不會增加負擔。民眾如果要蓋更多建坪，用更好的建材，也能媒合高雄銀行提供專案優惠貸款；另可搭配先建後遷方案，給予最長3年續住大林蒲的興建過渡期。

吳文彥表示，2月29日起針對4800名私有住商區土地所有權人、1800位私有非住商區所有權人及3600位房屋所有權人啟動遷村方案選擇調查，將由專人採一對一方式說明可選擇的補償方案，並調查意向，這項作業預訂分成63場次辦理，進行至今年5月下旬。