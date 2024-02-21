大林蒲遷村案動起來 2月29日啟動意願調查
高雄大林蒲遷村案因條件始終未達最後共識，一直懸而未決，去年12月行政院核定遷村經費增加到800億元後，高市府宣布2月29日起，將對私有土地與房屋所有權人推動至少63場意願調查，以利遷村作業順利進行。
大林蒲遷村案細瑣複雜，高雄市長陳其邁親自參與4場說明會，化解疑慮。選後繼續推進此案，近期將啟動「遷村方案選擇」意願調查，讓民眾選擇符合自身需求的方案，保障遷村後權益。
陳其邁表示，高市府已向中央爭取，願配合於遷村6個月內搬遷者，每房發給30萬元加速搬遷獎勵金。另專案社會住宅將達2000戶、入住社宅2至3年免租金，也提供無自有住宅者安置輔助津貼；並在大林蒲活動中心3樓成立「協力造屋服務平台」，提供專業建屋服務。
高市都發局長吳文彥表示，近年建築成本大漲，但大林蒲遷村案，住商區土地1坪換1坪、建築物補償費會以2023年評估的全新重建價格補償，再加計遷村當年營建物價指數調整；拆遷獎勵金最高25%，讓民眾遷村後，蓋回原房屋建坪與建材，不會增加負擔。民眾如果要蓋更多建坪，用更好的建材，也能媒合高雄銀行提供專案優惠貸款；另可搭配先建後遷方案，給予最長3年續住大林蒲的興建過渡期。
吳文彥表示，2月29日起針對4800名私有住商區土地所有權人、1800位私有非住商區所有權人及3600位房屋所有權人啟動遷村方案選擇調查，將由專人採一對一方式說明可選擇的補償方案，並調查意向，這項作業預訂分成63場次辦理，進行至今年5月下旬。
他說，意願調查的先後次序不會影響未來抽籤配地的順序，大林蒲遷村安置計畫書將自2月21日起在經濟部網站、大林蒲遷村計畫資訊網、小港區公所、遷村6里辦公室及大林蒲活動中心2樓的遷村服務中心公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言