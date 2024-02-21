高雄又有養豬場偷接暗管 潮州寮排水變乳白色露餡

繼日前高雄內門養豬場疑偷埋暗管排放未經處理廢水後，高雄市大寮區潮州寮排水近日被民眾發現變成乳白色，環保局經查也是1家列管養豬場非法偷埋暗管，造成高屏溪流域汙染，已勒令停止排放並封管，並將依違反水汙法裁罰6萬至2千萬元，限期一周內改善。

高雄近來一連被查獲兩起私埋暗管的養豬場，日前內門一處養豬場才被發現偷接暗管排放廢汙水，大寮區潮州寮也因排水變成乳白色，水體混濁，被查出另家列管養豬場非法偷埋暗管。

高市環保局表示，當天稽查時，大寮這處養豬場放流口並未排放廢水，但放流口下方暗溝卻有大量畜牧廢水排出，原來是業者偷埋暗管繞流排放，已汙染高屏溪流域。稽查人員當場採水送驗，除依違反水汙法第18-1條規定依法開單告發，也勒令業者立即停止排放，並限期一周改善，不然就封管。