去年倒千棵樹 高市要建雲端資料庫

高雄去年因風災損失上千棵路樹，市府遭質疑護樹不力，專家指台北市早已建置完整「路樹雲端資料庫」，並設置樹牌，線上即能監控每棵樹的健康，但高雄沒有路樹資料庫，只靠人力一次性巡查，效率慢而且失準；公園處坦承雲端資料仍未建置，會分階段進行，加速改善。

高雄去年7月杜蘇芮颱風，導致市區近900棵路樹傾倒，9月海葵颱風也吹倒630棵路樹，不只阻礙當地交通，也造成車毀人傷，引發批評。

台灣森林城市協會理事長莊傑任指出，路樹傾倒可能是因為樹穴不夠大；施工時切斷樹根或土壤硬化、黏性高導致樹根無法生長，這種狀況只要在土壤放置至少1公尺的透氣管增加根部氧氣就能夠解決，但高市卻沒這麼做。

他表示，台北早就樹木掃描建檔，設立樹牌與電子樹木健保卡，在線上掌控樹木健康，但高雄卻未對路樹做大範圍基本健檢，僅靠有限人力做一次性巡查，數量低、誤差也大，建議高市建立專責巡查單位、雲端系統，清楚記錄全市樹種、數量、樹徑、健康度，才能有效維護。

市議員李雅慧表示，新加坡路樹達600萬棵，比人口數545萬還多，政府在每棵樹放置監控設備，透過遠端監控，預防樹木倒塌、枯死，也透過人工智慧檢視結構、強度與根系分布狀況，避免市府人員大熱天逐一巡視。民眾透過手機APP，也能得知附近路樹狀況，此舉讓每年3000件樹倒事件降為500件。

高市公園處主秘陳錦宏說，市府已計畫比照路燈資料庫，將路樹狀況做成雲端檔案，分階段、提撥經費完成，未來新建公園時也陸續建置樹牌，逐步改善。