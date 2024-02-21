不輸櫻花 屏風鈴木下周爆發

全台山區櫻花炸開後，每年2、3月平地黃花和紅花風鈴木開始盛放，暖暖金黃、粉嫩色系花朵在藍天白雲映襯下，更顯美麗，不用上山就能賞花，成為生活小確幸；屏東縣長周春米預告，季節限定、浪漫黃金風鈴木開花了，屏東是全國最早，預估2月28日至下月初會大爆發，賞花要把握時機。

風鈴木是熱帶美洲樹種，台灣常在公園及人行道種植，其中銀鈴木、黃花風鈴木、金鈴木等金黃色系風鈴木，花季在3月；粉紫色系的粉鈴木、洋紅風鈴木在冬、春轉換之際開花，粉鈴木開花前會先掉葉，形成滿樹花球，洋紅風鈴木則在3至4月開花。

最近屏東市永新公園、高雄區農業改良場、萬丹堤防、竹田泗州村、潮州河堤、東港溪畔堤防竹田段、屏東榮民之家、頭前溪從蘭圳旁，黃金風鈴木花開茂盛，網友已開始分享美照。縣長周春米昨經過屏東大學屏商校區時看到黃金風鈴木綻放，她在臉書分享，屏東天氣暖，春天來得早，黃金風鈴木最早開，期待限時的黃金花海美景再現。

攝影玩家吳明樺說，每年春天風鈴木樹葉掉落後，樹枝開滿朵朵猶如炸開的黃花和粉嫩紅花，成了南國最浪漫景點，漫步其間聞著花香，連滿地落花都讓人心曠神怡，預估2月28日到3月初會大爆發，花期約2至3周，民眾可把握時間衝一波。