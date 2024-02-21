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高市觀光船業者 控遊艇攬客賞鴨

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
娜美公主號遊艇跨區到高雄載客看黃色小鴨，引發高雄業者抗議。圖／楊宗正提供
娜美公主號遊艇跨區到高雄載客看黃色小鴨，引發高雄業者抗議。圖／楊宗正提供

黃色小鴨帶來大批觀光人潮，帆船遊艇娜美公主號近日停靠高雄鼓山漁港，被當地觀光船業質疑獲高市府縱容非法攬客，嚴重影響合法觀光船生計，有觀光船長說，疫情間生意慘澹，原以為黃色小鴨能帶來觀光收益，政府竟讓外地遊艇來搶生意。航港局接獲檢舉，已派員調查。娜美公主號吳姓船長喊冤，指是鼓山魚市場包船，並不載散客。

黃色小鴨觀光人潮突破600萬，展覽期間有飯店結合遊艇業包船看小鴨，但高雄港多名觀光船業者向聯合報投訴，指高市海洋局找娜美公主號在鼓山魚市場公開攬客，船停在非遊艇區，質疑海洋局核許非法營業。

高雄港觀光船長楊宗正說，在地觀光娛樂漁船有繳費且受管控，但現在私家遊艇不受控又亂闖，衝擊合法觀光船生計。高雄港李姓觀光船長說，哨船頭有3大、3小娛樂漁船，疫期間沒生意已很慘，原以為黃色小鴨能帶來收益，但海洋局卻讓屏東來的遊艇到高雄載客看小鴨，根本沒保障在地業者。

記者昨到鼓山魚市場直擊，經詢問櫃台，搭高雄港合法觀光船每人300元，搭帆船則每人要價600元，如要搭乘，還需向主管報名。

航港局南部航運中心說，娜美公主號是非自用遊艇，能包船出航，不能招攬散客，否則可罰3千到3萬元不等，昨天接獲檢舉即派人稽查，僅看到海報，櫃位上沒員工，無法確認是否招攬散客，會請海洋局、遊艇業者及鼓山魚市場團隊協助調查。

高市海洋局指娜美公主號是高雄港籍遊艇，由鼓山魚市場營運團隊南仁湖公司與台灣皇家遊艇會合推搭乘體驗，已要求南仁湖公司應在合法規定下營運。高雄港務分公司指娜美公主號已申請停泊在亞果遊艇碼頭，若開進黃色小鴨水域，不必再向港務公司申請，是否違法載客須由航港局查明。

皇家娜美有限公司吳姓船長說，娜美公主號依法可包船載客，他們是由鼓山魚市場營運團隊包船，大年初二從屏東開過來高雄載客，最多1天出船2趟。

遊艇 高雄港 黃色小鴨

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