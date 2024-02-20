大寮養豬場偷埋管排廢水 環保局嚴懲、限期封管
高雄市環保局近期接獲民眾陳情，指潮州寮排水水色混濁，今天查獲大寮區一家列管養豬場非法偷埋暗管，排放畜牧廢水，環保局將依違反水污法嚴懲，並命立即停止排放、限期封管。
環保局表示，養豬場排放未經處理的畜牧廢水，污染周邊地面水體水質，將依違反水污法第18之1條規定嚴懲，裁處6萬至2000萬元罰鍰。
環保局巡查時發現，養豬場放流口未發現廢水排出，但放流口下方暗溝卻有大量畜牧廢水排出，業者透過場內暗溝排放未妥善收集處理的養豬廢水到場外水溝。稽查人員立即採樣，除依水污法第18之1條繞流排放規定告發外，並命立即停止排放，限期封管。
環保局呼籲，業者應確實操作廢水處理設施，並妥善收集處理廢水始得排放，不得任意排放未經處理過畜牧廢水，導致河川水質惡化及瀰漫惡臭，將持續加強稽查高市畜牧業，若經查獲違規排放行為將依法嚴懲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言