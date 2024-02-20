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大寮養豬場偷埋管排廢水 環保局嚴懲、限期封管

中央社／ 高雄20日電

高雄市環保局近期接獲民眾陳情，指潮州寮排水水色混濁，今天查獲大寮區一家列管養豬場非法偷埋暗管，排放畜牧廢水，環保局將依違反水污法嚴懲，並命立即停止排放、限期封管。

環保局表示，養豬場排放未經處理的畜牧廢水，污染周邊地面水體水質，將依違反水污法第18之1條規定嚴懲，裁處6萬至2000萬元罰鍰。

環保局巡查時發現，養豬場放流口未發現廢水排出，但放流口下方暗溝卻有大量畜牧廢水排出，業者透過場內暗溝排放未妥善收集處理的養豬廢水到場外水溝。稽查人員立即採樣，除依水污法第18之1條繞流排放規定告發外，並命立即停止排放，限期封管。

環保局呼籲，業者應確實操作廢水處理設施，並妥善收集處理廢水始得排放，不得任意排放未經處理過畜牧廢水，導致河川水質惡化及瀰漫惡臭，將持續加強稽查高市畜牧業，若經查獲違規排放行為將依法嚴懲。

水質 養豬場 高雄市

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