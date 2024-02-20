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加速大林蒲遷村 高市提供63場方案選擇意願調查

中央社／ 高雄20日電

行政院去年12月核定大林蒲遷村經費由589.81億增至800億後，高市府預定29日起，針對私有土地與房屋所有權人展開至少63場遷村方案選擇意願調查，1對1說明遷村補償內容與程序。

高雄市長陳其邁上任至今已舉辦4次說明會親自與民眾面對面溝通，近期接獲不少鄉親反映希望趕快啟動遷村；因此第4次說明會後，高市府一方面向中央爭取願配合於遷村6個月內搬遷者每房發給30萬元的「加速搬遷獎勵金」、「專案社會住宅」2000戶、入住社會住宅2~3年免租金的「無自有住宅者安置輔助津貼」等新增措施。

另成立「協力造屋服務平台」於大林蒲活動中心3樓提供專業建屋服務，也籌劃辦理遷村方案選擇意願調查，讓民眾提早了解可領取的補償內容，選擇符合自身需求方案，保障遷村權益，未來遷村進入法定程序後可更順利推動。

高雄市都市發展局長吳文彥今天表示，2月底展開的遷村方案選擇調查，是針對約4800位私有住商區土地所有權人、1800位私有非住商區所有權人，以及3600位房屋所有權人，就其可選擇補償方案逐一說明並調查其選擇意向。因人數眾多，所以分63場次在大林蒲中油活動中心1樓辦理，預定辦理至5月下旬。

吳文彥強調，這次計畫遷村經費調高到新台幣800億元，不僅從財產權保障有房地的地主權益，也增加對無自有住宅的大林蒲鄉親安置輔助措施，以減輕租屋負擔，保障其居住生活權。

吳文彥說，有關方案選擇調查正確資訊，市府從2月21日起以公文掛號個別通知，為避免民眾誤解，不會以電話、簡訊等其他形式通知；如果所有權人戶籍地址與通訊地址不同也會分別寄送，提醒鄉親留意近期市府寄達公文。

吳文彥強調，地主參加意願調查的先後，不會影響未來抽籤配地順序，為使作業順利及確保相關權益，接獲通知的所有權人盡量依通知場次，攜帶身分證明文件與市府寄送資料參加。若真的無法依通知場次參加的話，可委託代理人代辦，或在辦理方案選擇調查期間前往；但如遇到現場出席所有權人較多，以該場次通知參加的所有權人優先。

此外，對於想在遷村安置地自行興建房屋的民眾，市府在大林蒲活動中心3樓新設置協力造屋服務平台，由高雄市建築師公會的專業建築師提供建屋諮詢、建築師媒合與營造廠媒合等服務，讓鄉親不用煩惱未來新建房屋與搬遷問題。

高市府請內政部提高大林蒲專案社會住宅數量，已增加至2000戶；本人、配偶、父母與子女皆無房地的鄉親，可選擇入住大林蒲專案社宅，享弱勢關懷戶3年免租金，一般戶2年免租金，或選擇領取每人10萬元津貼至他處租屋，確保大林蒲居民遷村過程都有溫暖住所。

建築師 房屋

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