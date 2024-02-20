屏東遊艇來高雄載客看小鴨 高雄港合法觀光船業者抗議「生計受影響」

黃色小鴨帶來大批人觀光潮，屏東籍帆船遊艇納美公主號近日停靠在鼓山漁港內，被當地觀光船業質疑高市府縱容私家遊艇攬客，嚴重影響當地合法觀光船生計，1名觀光船長說，疫情間無生意可做已很慘，原以為黃色小鴨能帶來觀光收益，政府竟讓外地遊艇來搶生意。航港局接獲檢舉，已派員調查。納美公主號吳姓船長說，是鼓山魚市場包船，「不載散客」。

航港局南部航運中心說，納美公主號是非自用遊艇，可以包船出航，但不能招攬散客，否則可罰3千到3萬元不等，昨日接獲檢舉，派人前往鼓山魚市場稽查，但現場僅看到海報，櫃位上沒有員工，無法確認是否有在招攬散客，後續將要求高市海洋局、納美公主號、鼓山魚市場經營團隊來協助調查，若確認違法載運散客，可開罰3千元至3萬元不等。

高雄港觀光船多位業者今天上午出面向本報投訴，指稱高雄市海洋局找來一艘屏東籍的帆船遊艇，在鼓山魚市場公開攬客，而且該船停泊在非遊艇的船泊區，海洋局竟核許非法營業。

高雄港觀光船長楊宗正說，鼓山魚市場已無特色，卻把漁船趕走，讓屏東籍遊艇來停泊攬客，海洋局沒輔導在地娛樂漁船、輔導在地合法觀光船，「黃色小鴨觀光大餅看得到吃不到」，觀光娛樂漁船有繳費且受管控，但現在遊艇不受控又亂闖，因沒人管，形成亂象。

高雄港李姓觀光船長表示，哨船頭有三大三小娛樂漁船，疫期間無生意可做，已經很慘，原本以為黃色小鴨能帶來觀光收益，但海洋局卻讓屏東的遊艇來高雄載客看小鴨，根本沒有保障在地業者。

記者今天上午到鼓山魚市場櫃台詢問是否能報名搭乘帆船體驗，一名女店員建議記者到隔壁攤位報名搭乘高雄港合法觀光船，「一個人300元！」記者追問，海報上不是寫每人收費600元？女店員說，這是搭帆船，「這個比較高級」，但如要搭乘，要稍後向主管報名。

高市海洋局說，娜美公主號非自用遊艇在鼓山魚市場專案包船活動，是由鼓山魚市場營運團隊南仁湖公司與台灣皇家遊艇會合作提供民眾搭乘體驗，海洋局已敦促南仁湖公司與該船合作應在合於法規的條件下進行營運，以維護民眾及業者權益。

高雄港務分公司表示，納美公主號已申請停泊在亞果遊艇碼頭，若要開進黃色小鴨的水域，不必再向港務公司申請，但是否違法載客，須由航港局查明。