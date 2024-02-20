三寶媽想重回職場心忐忑 屏東就服員用「這計畫」助圓夢

三寶媽阿芸（化名）5年前生下小女兒時，女兒被診斷出腳部先天性發展缺陷，她聽醫生建議辭去工作，專心陪伴小女兒就醫與復健，在她耐心及細心照顧復健治療下，小女兒可以到幼兒園就讀，為分擔家計，她想重返職場卻沒有自信，勞動部高分署屏東就業中心運用「婦女再就業計畫」助她重回職場，展開新人生。

阿芸去年底心懷忐忑前往屏東就業中心，向就服員表示很想回到職場，就服員晤談後，得知她因離開職場多年，除不諳求職方向，也擔心日後與同事間相處困難，就服員一方面先引導她回想重拾照護女兒的堅強，鼓勵她勇敢跨出求職第一步，經過諮詢瞭解她失業超過180天，於是透過勞動部「婦女再就業計畫」，推介順利錄取幼兒園清潔工。

穩定就業後的阿芸說，雖然薪水不高，但她很滿意現在的工作，能有份穩定的工作和收入，內心很踏實，主管跟同事知道她離開職場多年，也不吝在工作上給予指導與協助，讓她能在短時間內適應職場，感謝高分署屏東就業中心的耐心及協助，可以順利重回職場，在穩定就業滿90天後，還可請領部分工時獎勵金1萬5千元，又是一份驚喜。