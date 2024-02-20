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三寶媽想重回職場心忐忑 屏東就服員用「這計畫」助圓夢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
阿芸想重返職場卻沒有自信，勞動部高分署屏東就業中心運用「婦女再就業計畫」助她重回職場，展開新人生。圖／屏東就業中心提供
阿芸想重返職場卻沒有自信，勞動部高分署屏東就業中心運用「婦女再就業計畫」助她重回職場，展開新人生。圖／屏東就業中心提供

三寶媽阿芸（化名）5年前生下小女兒時，女兒被診斷出腳部先天性發展缺陷，她聽醫生建議辭去工作，專心陪伴小女兒就醫與復健，在她耐心及細心照顧復健治療下，小女兒可以到幼兒園就讀，為分擔家計，她想重返職場卻沒有自信，勞動部高分署屏東就業中心運用「婦女再就業計畫」助她重回職場，展開新人生。

阿芸去年底心懷忐忑前往屏東就業中心，向就服員表示很想回到職場，就服員晤談後，得知她因離開職場多年，除不諳求職方向，也擔心日後與同事間相處困難，就服員一方面先引導她回想重拾照護女兒的堅強，鼓勵她勇敢跨出求職第一步，經過諮詢瞭解她失業超過180天，於是透過勞動部「婦女再就業計畫」，推介順利錄取幼兒園清潔工。

穩定就業後的阿芸說，雖然薪水不高，但她很滿意現在的工作，能有份穩定的工作和收入，內心很踏實，主管跟同事知道她離開職場多年，也不吝在工作上給予指導與協助，讓她能在短時間內適應職場，感謝高分署屏東就業中心的耐心及協助，可以順利重回職場，在穩定就業滿90天後，還可請領部分工時獎勵金1萬5千元，又是一份驚喜。

屏東就業中心主任翁素足說，勞動部為紓解缺工問題並提高婦女勞參率及解決婦女重返職場面臨困境，頒訂「婦女再就業計畫」，鼔勵因家庭因素退出職場180日以上婦女重返職場，符合資格者如自行規劃自主訓練精進原有職能後就業可申請最高3萬元的自主訓練獎勵；若經公立就業服機構推介並穩定就業達90日，可一次性申請1.5萬至3萬元的再就業獎勵金，想了解更多專案細節，可上官網「婦女求職專區」查詢，或洽詢屏東就業中心08-7559955。

阿芸想重返職場卻沒有自信，勞動部高分署屏東就業中心運用「婦女再就業計畫」助她重回職場，展開新人生。圖／屏東就業中心提供
阿芸想重返職場卻沒有自信，勞動部高分署屏東就業中心運用「婦女再就業計畫」助她重回職場，展開新人生。圖／屏東就業中心提供

屏東 重返職場

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