黃金、洋紅風鈴木不輸櫻花 屏東縣長周春米預告美景近了

全台山區櫻花炸開後，每年2、3月進入平地黃花和紅花風鈴木的盛開季節，暖暖金黃、粉嫩色調花朵在藍天白雲映襯下更顯美麗，不用上山就能賞花，成為生活的小確幸；屏東縣長周春米也在臉書預告，季節限定、浪漫迷人的黃金風鈴木開花了，全國最早，網友也回應縣內各地風鈴木已陸續綻放，預估228至下月初會大爆發。

風鈴木是源自熱帶美洲的樹種，台灣常種植做公園、行道樹景觀，其中，銀鈴木、黃花風鈴木、金鈴木都是金黃色花朵，一般在3月開花；粉鈴木、洋紅風鈴木則為粉紫色花朵，粉鈴木與風鈴木約在冬至春天開花，粉鈴木花少葉多，開花前會先掉葉，形成花朵密集的盛開狀，洋紅風鈴木一般在3至4月開花，花朵較沒有風鈴木密集。

縣長周春米昨天經過屏東大學屏商校區時看到黃金風鈴木已綻放，在臉書分享美照，屏東天氣暖和，春天來的早，黃金風鈴木最早盛開，期待限時的黃金花海美景即將再現；網友也分享最近看到的黃金風鈴木開花情形，包括屏東市永新公園、高雄區農業改良場、萬丹堤防、竹田泗州村、潮州河堤、東港溪畔堤防竹田段、屏東榮民之家、頭前溪從蘭圳旁等。