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黃金、洋紅風鈴木不輸櫻花 屏東縣長周春米預告美景近了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣縣九如鄉巴轆公園的洋紅花風鈴木已綻放，盛開的粉嫩花朵讓人心曠神怡。圖／民眾提供
屏東縣縣九如鄉巴轆公園的洋紅花風鈴木已綻放，盛開的粉嫩花朵讓人心曠神怡。圖／民眾提供

全台山區櫻花炸開後，每年2、3月進入平地黃花和紅花風鈴木的盛開季節，暖暖金黃、粉嫩色調花朵在藍天白雲映襯下更顯美麗，不用上山就能賞花，成為生活的小確幸；屏東縣周春米也在臉書預告，季節限定、浪漫迷人的黃金風鈴木開花了，全國最早，網友也回應縣內各地風鈴木已陸續綻放，預估228至下月初會大爆發。

風鈴木是源自熱帶美洲的樹種，台灣常種植做公園、行道樹景觀，其中，銀鈴木、黃花風鈴木、金鈴木都是金黃色花朵，一般在3月開花；粉鈴木、洋紅風鈴木則為粉紫色花朵，粉鈴木與風鈴木約在冬至春天開花，粉鈴木花少葉多，開花前會先掉葉，形成花朵密集的盛開狀，洋紅風鈴木一般在3至4月開花，花朵較沒有風鈴木密集。

縣長周春米昨天經過屏東大學屏商校區時看到黃金風鈴木已綻放，在臉書分享美照，屏東天氣暖和，春天來的早，黃金風鈴木最早盛開，期待限時的黃金花海美景即將再現；網友也分享最近看到的黃金風鈴木開花情形，包括屏東市永新公園、高雄區農業改良場、萬丹堤防、竹田泗州村、潮州河堤、東港溪畔堤防竹田段、屏東榮民之家、頭前溪從蘭圳旁等。

戶外攝影玩家吳明樺說，每年春天，當風鈴木的樹葉掉落，樹枝上開滿猶如炸開的一朵朵黃花和粉嫩紅花，特別耀眼，成了春天時南國最浪漫的景點，漫步其間，聞著它的香味，欣賞著整排搖曳的花海及滿地的落花，讓人心曠神怡，成了城市一隅的美麗日常，預估228到下月初會大爆發，花期約2至3周，民眾把握時間衝一波。

每年2、3月進入黃花花風鈴木的盛開季節，暖暖金黃色調花朵在藍天白雲映襯下更顯美麗。圖／屏東縣政府提供
每年2、3月進入黃花花風鈴木的盛開季節，暖暖金黃色調花朵在藍天白雲映襯下更顯美麗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米在臉書預告，浪漫迷人的黃金風鈴木開花了，全國最早，網友也回應縣內各地風鈴木已陸續綻放。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米在臉書預告，浪漫迷人的黃金風鈴木開花了，全國最早，網友也回應縣內各地風鈴木已陸續綻放。圖／屏東縣政府提供

周春米 屏東縣 風鈴木

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