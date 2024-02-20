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高雄六龜行政中心明年才啟用 先拿到銀級綠建築候選資格

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市去年10月底開工的六龜區行政中心新建工程，最近通過財團法人台灣建築中心評定，取得「銀級綠建築」和「建築能效第一級」的雙重評定候選證書範。模擬圖／高市工務局提供
高雄市去年10月底開工的六龜區行政中心新建工程，最近通過財團法人台灣建築中心評定，取得「銀級綠建築」和「建築能效第一級」的雙重評定候選證書範。模擬圖／高市工務局提供

因應淨零碳排趨勢，高雄市去年10月底開工的六龜區行政中心新建工程，以綠建築為施建準則，預訂明年才完工，但規畫設計部分最近已通過財團法人台灣建築中心評定，取得「銀級綠建築」和「建築能效第一級」的雙重評定候選證書，為低碳永續目標立下典範。

雄市工務局表示，六龜區行政中心為地上4層建築，總樓地板面積達4956平方公尺，規畫設計階段導入綠建築、智慧建築設計理念，也配合國家淨零建築政策，納入建築能效。這項工程最近獲台灣建築中心評定為「銀級綠建築」，也達到2026年建築能效1級的嚴格標準。

新工處指出，建築外殼節能方面，六龜行政中心屋頂採隔熱設計，使用低日射透過率的玻璃材料，空間自然通風，屋頂不設水平天窗，保留整體建築結構美感，且有效減少能源消費。照明節能方面，所有居室採自然光，有效減少燈具，並使用最高效率的LED光源和燈具，利用分區開關控制，提升照明效能。

空調節能方面，則據空間的實際需求，降低空調容量，以減少能源浪費。其次，選用最高效率的中央冰水主機或空調送風機，搭配智能控制設備、一級節能以上的設備，並應用變頻主機、分區控制，達到節能效能。

新工處表示，六龜行政中心的建築能效，在建築耗電量最大的空調系統部分，較基準值節能約15%、照明系統節能達45%，整體耗電量更與一般辦公服務類建築相比，節能約31%。

超哥在忙一則投訴案，小港機場這題，你先幫忙掌握下下。 今早原訂0845高雄飛澎湖的華信AE335為何延後兩小時才起飛？1045起飛後為何在高雄外海盤旋幾十分鐘又回降小港機場？降落後目前情形如何？

高雄市去年10月底開工的六龜區行政中心新建工程，最近通過財團法人台灣建築中心評定，取得「銀級綠建築」和「建築能效第一級」的雙重評定候選證書範。模擬圖／高市工務局提供
高雄市去年10月底開工的六龜區行政中心新建工程，最近通過財團法人台灣建築中心評定，取得「銀級綠建築」和「建築能效第一級」的雙重評定候選證書範。模擬圖／高市工務局提供

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