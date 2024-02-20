高雄去年上千顆路樹倒塌 市府無「雲端監控系統」挨轟

高雄市去年因風災損失上千棵路樹，市府遭質疑在路樹維護與倒塌預防上成效不彰，專家指出台北市早已建設完整「路樹雲端資料庫」並設置樹牌，每棵樹的健康能在線上監控，但高雄卻沒有全市路樹資料庫，只靠人力一次性巡查，效率慢且失準；公園處坦承雲端資料仍未建置，會分階段進行，也會陸續建置樹牌。

高雄去年夏季發生2次重大天災，7月杜蘇芮颱風導致市區近900件路樹傾倒事件，損失上千顆路樹，9月海葵颱風也導致高雄630棵路樹傾倒，2016年的莫蘭蒂颱風更一次將高雄1.5萬棵路樹吹倒，不只民眾財產損失、當地交通受阻，也有人當場遭樹壓倒受傷，高雄市府在路樹維護保養上引發爭議。

森林城市協會理事長莊傑任表示，路樹傾倒可能是因樹穴不夠大或道路工程把樹根切斷，土壤黏性高或土壤硬化嚴重也會導致樹根無法扎實生長，需要在土壤內放置至少1米的透氣管，讓根部有充足氧氣，但高雄市的路樹都未設置透氣管；此外高雄市設置路樹多是移植老樹，未從小樹養起，也容易導致樹根無法紮深。

莊傑任說，高雄目前沒有建立路樹雲端資料庫，台北已經有系統化的用器械逐一掃描路樹並建檔，設立樹牌與「電子樹木健保卡」，線上就能得知樹木健康情形，但高雄卻未對路樹做大範圍基本健檢，僅靠有限人力做一次性巡查，不但數量低、誤差也大，建議市府應成立專責單位強化巡查、建置雲端系統，清楚記錄全市路樹樹種、數量、樹徑、健康度。

市議員李雅慧表示，新加破路樹達600萬棵，比人口數545萬還多，政府在每棵樹上放置監控設備，透過遠端監控預防倒塌、阻止樹木枯死，也透過人工智慧檢視結構、強度與根系分布狀況，避免市府人員在大熱天逐一巡視，民眾也能透過手機APP得知附近的路樹狀況，此舉讓每年3000件樹倒事件降為500件。