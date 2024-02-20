澎湖發「寶寶龍」元宵提燈 2千組30分鐘索完

元宵節將至，澎湖縣政府今天在縣府前廣場發放2000多組可愛的「寶寶龍」紙雕提燈，縣府前廣場排滿人潮，不到30分鐘即被索取一空，小朋友最開心。

澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興與秘書長蔡淇賢等人，今天分別在縣府前廣場兩側發放「寶寶龍」紙雕提燈，民眾與市區幼兒園的小朋友們一早排隊，廣場上排滿人潮，每人限領取1組，不到30分鐘即被索取一空，開心的小朋友也與陳光復等人合影。

陳光復表示，元宵節前還是在過年期間，縣政府製作有2000多份的「寶寶龍」提燈，今天發送給澎湖民眾，除了向在場民眾賀年外，也祝福民眾平安。

澎湖縣政府民政府表示，今年是12生肖中的龍年，為迎接元宵節到來，增添節慶氣氛，縣府準備了2000多組造型立體、繽紛可愛的「寶寶龍」紙雕提燈，還有LED燈，閃閃發亮，令人討喜。