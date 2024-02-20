麥森水晶雕刻大師路茲．賀夫為台灣獻藝 龍形燈最吸睛

德國水晶雕刻大師路茲．賀夫（Mr. Lutz Haufe）精妙的雕工，觸動全球水晶愛好者，龍年新春他再獲邀來台獻技，由北而南巡迴展出，其中花費10個月以龍為創作主題的創作最吸睛，他精巧的技法融入東方元素，為今年新春帶來極致之作。

路茲．賀夫是德國麥森水晶首席工藝大師，投入水晶雕刻創作達42年，是麥森水晶的「靈魂人物」，最拿手的就是細膩的人物雕刻及寫實花卉，在全球擁有不少鐵粉。

今年新春，麥森水晶台灣總代理「國裕生活實業」舉辦麥森水晶「春風德藝」特展，2月3日起再邀路茲‧賀夫大師全台巡迴展技，近日在高雄夢時代一連展出三天，讓熱愛水晶的藝術人士，能再度親炙他雕刻工藝的丰采，22日起移師竹北遠百8F多功能展場展出。

今年特別推出「春風德藝」水晶杯組，路茲．賀夫在6只水晶杯上以秀逸生動的手法，雕刻出瓔珞百合、向日葵、天堂鳥、四季海棠、蝴蝶蘭和聖誕紅花朵，並為杯組收藏家親刻英文名的縮寫字母，成為獨一無二的珍品。另「桌燈」、「水晶碗」、「花瓶」系列作品，在他精湛細膩的技法下千姿百態。