澎湖現濃霧能見度低 回溫霧散後恢復航班起降

澎湖氣象站表示，澎湖籠罩濃霧，能見度低，從昨晚7時起持續達12小時，直至今天上午7時後，氣溫回升，濃霧逐漸散去。航空站表示，受濃霧影響有航班延後起飛，機場在7時15分恢復正常起降。

澎湖氣象站表示，澎湖這場濃霧，也可稱為海霧，從昨天晚上7時起，因海面暖空氣與冷海水相互交會，受吹南風影響，而形成所謂的平流輻射霧。

澎湖氣象站說明，今天上午5時霧氣最濃，能見度最低不到200公尺，甚至只有100公尺。直到7時，陽光露臉，氣溫稍回升，濃霧逐漸散去。不過，今天還是吹南風的天氣，晚上有可能出現濃霧的天氣。

由於濃霧的關係，濕氣很重，部分早起運動的民眾衣服都濕透，甚至連樹葉與長廊的護欄，都可見一滴或是整排的水滴，感受到涼意。

澎湖航空站表示，中央氣象署清晨發布濃霧特報，澎湖機場一早受濃霧影響，有2班航機在對站分別延後起飛18分鐘和30分鐘外，機場在7時15分恢復正常起降。