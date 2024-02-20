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農水署高管處挺過去年乾旱挑戰 今年預估水情正常

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
借重高雄抗旱供灌經驗，農水署署務聯繫會報昨天特地移師高雄舉行。記者王昭月／翻攝
借重高雄抗旱供灌經驗，農水署署務聯繫會報昨天特地移師高雄舉行。記者王昭月／翻攝

高雄去年第一期稻作灌溉期間，面臨比2021年大旱更嚴峻的挑戰，所幸農水署高雄管理處調控得宜，挺過缺水危機，帶動稻穀施作價格創下新高，農水署署務聯繫會報今年移師高雄舉行，昨天特邀高雄管理處分享經驗。農糧署則表示，今年水情正常，預估今年一期稻作種植面積會比去年同期增加。

農水署署務聯繫會報今年移師高雄舉行，由高雄管理處長呂文豪分享高雄抗旱經驗。呂文豪指高雄去年一期稻作因降雨量創30年新低，農水署高管處採取提前供灌、錯開整田期、降低用水尖峰、機動調整輪灌與精密配水等策略，成功抗旱。

經歷此次挑戰，高管處與農民建立信任基礎，改變過去灌溉習慣，經以乾濕交替灌溉方式，把一滴水當十滴水用，如期完成一期稻作，且產量更勝往年，節省下的水更能支援大高雄地區民生及工業用水。

農水署長蔡昇甫肯定高雄管理處抗旱績效，指示各地管理處引用高雄經驗，作為抗旱參據；另強調，農友對抗嚴峻的氣候挑戰，應落實「把水流住，灌溉大地」願景，輔以蓄豐濟枯、引水廣布、智慧灌溉及永續共好等策略，包括精進閘門管理及圳路巡檢智慧化、補助清淤及災中搶修險經費、淤積熱點分析與應用，以強化農田水利設施韌性，確保供灌順利，讓灌區內外農民均有灌溉水可用。

與會的農糧署表示，今年水情正常，各地已全面供灌，農民陸續整田耕種，預估今年一期稻作種植面積會比去年同期增加。

農水署署務聯繫會報昨天移師高雄舉行，農水署長蔡昇甫（左二）肯定高雄管理處抗旱供灌經驗，記者王昭月／翻攝
農水署署務聯繫會報昨天移師高雄舉行，農水署長蔡昇甫（左二）肯定高雄管理處抗旱供灌經驗，記者王昭月／翻攝

抗旱 農民

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