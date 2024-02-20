高雄南區資源回收廠修建改民營 在地里長抗議：不如新建公營

高雄南區資源回收廠焚化爐已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採民間促參ROT案修建，引發地方反彈，昨辦公聽會，在地里長、議員到場反對，認為委託民間營運，市府無法有效監督，且修繕不如新建，建議建新焚燒爐具、維持公辦公營。

環保局表示，ROT案引進民間資金在營運維修上更有彈性，目前仁武、岡山2焚化廠都採ROT案委外維修，各焚化廠會相互監督、各環境數值都公開，高雄市設有垃圾調度中心，會嚴加控管垃圾來源，不收外縣市垃圾。

高市環保局昨邀民代與當地居民辦公聽會，環保局指出，位於高雄小港的南區資源回收廠營運24年，有延役必要性，考量修建需投入大量資金，市府採促參法招商（ROT），由民間出資修建並負責操作營運，契約屆滿後移轉給市府，已辦理招商，預計7月修建，5年內完工。

議員陳麗娜認為，ROT的10年契約到期，仍要面對爐具老舊問題，不如即刻建造新爐，且過去南區資源回收廠曾被發現焚燒外縣市垃圾，若改由民間經營恐更難調查真相。

在地里長說，交民間營運有圖利廠商嫌疑，委外營運無法把關即時數據，環境汙染對在地居民生命財產損失極大，且ROT是維修既有爐具，根本是「拼裝車」，建議另建新爐由市府「公辦公營」。

環保局表示，南區資源回收廠近年每年約焚化35萬至42萬公噸，但運轉量2020年後逐年下降，空汙排放歷年皆符合法規要求，市府會以最嚴格標準為民眾把關。