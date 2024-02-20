聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄南區資源回收廠修建改民營 在地里長抗議：不如新建公營

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄南區資源回收廠已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局將採民間促參ROT方式進行修建工程，引發地方激烈反彈。記者宋原彰／攝影
高雄南區資源回收廠已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局將採民間促參ROT方式進行修建工程，引發地方激烈反彈。記者宋原彰／攝影

高雄南區資源回收廠焚化爐已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採民間促參ROT案修建，引發地方反彈，昨辦公聽會，在地里長、議員到場反對，認為委託民間營運，市府無法有效監督，且修繕不如新建，建議建新焚燒爐具、維持公辦公營。

環保局表示，ROT案引進民間資金在營運維修上更有彈性，目前仁武、岡山2焚化廠都採ROT案委外維修，各焚化廠會相互監督、各環境數值都公開，高雄市設有垃圾調度中心，會嚴加控管垃圾來源，不收外縣市垃圾。

高市環保局昨邀民代與當地居民辦公聽會，環保局指出，位於高雄小港的南區資源回收廠營運24年，有延役必要性，考量修建需投入大量資金，市府採促參法招商（ROT），由民間出資修建並負責操作營運，契約屆滿後移轉給市府，已辦理招商，預計7月修建，5年內完工。

議員陳麗娜認為，ROT的10年契約到期，仍要面對爐具老舊問題，不如即刻建造新爐，且過去南區資源回收廠曾被發現焚燒外縣市垃圾，若改由民間經營恐更難調查真相。

在地里長說，交民間營運有圖利廠商嫌疑，委外營運無法把關即時數據，環境汙染對在地居民生命財產損失極大，且ROT是維修既有爐具，根本是「拼裝車」，建議另建新爐由市府「公辦公營」。

環保局表示，南區資源回收廠近年每年約焚化35萬至42萬公噸，但運轉量2020年後逐年下降，空汙排放歷年皆符合法規要求，市府會以最嚴格標準為民眾把關。

議員 資源回收

延伸閱讀

新北婦打掃誤丟逾萬元鞋墊包裹 清潔隊助尋回

高雄南區焚化廠爐具老舊 環保局委託民間修建營運 惹怒地方

梨山垃圾瀑布春節曾焚燒10天 環保局將設置垃圾子車解決問題

半夜放鞭炮煙火擾人清夢 花蓮縣府聯合稽查取締

相關新聞

高雄蓮池潭觀光不振 遊客中心淪蚊子館

黃色小鴨為高雄港灣帶來600萬觀光人次，但左營知名蓮池潭疫情前每月有40萬人次觀光，近3個月平均僅約22萬餘人次，地方指...

屏巡迴復能照護獲好評 企業捐車

屏東縣府衛生局去年2月推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師與物理治療團隊，深入縣內各鄉鎮，提供民眾復能照護，近1年...

盤花公園4月動工 打造客家景觀

高雄市客委會昨在新客家文化園區文物館辦新春祈福，市府秘書長郭添貴表示，原三民一號公園將改建成具濃濃客家風味的「盤花公園」...

高雄南區資源回收廠修建改民營 在地里長抗議：不如新建公營

高雄南區資源回收廠焚化爐已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採民間促參ROT案修建，引發地方反彈，昨辦公聽會...

撲殺逾2.1萬隻！屏東再1土雞場染H5N1 今年已累計10例

農業部防檢署今表示，獸醫研究所通知，屏東縣鹽埔鄉1土雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，屏東縣動...

屏縣鹽埔鄉7天2起土雞場確診H5N1禽流感 今撲殺2.1萬隻雞

屏東縣動物防疫所2月15日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，經採集檢體送驗，18日確認感染H5N1亞型高病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。