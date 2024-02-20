高雄蓮池潭觀光不振 遊客中心淪蚊子館

黃色小鴨為高雄港灣帶來600萬觀光人次，但左營知名蓮池潭疫情前每月有40萬人次觀光，近3個月平均僅約22萬餘人次，地方指遊客停留時間短、周邊商圈無法擴大，連遊客服務中心去年底也淪為蚊子館；議員呼籲，協助周邊商圈改造、發展特色；觀光局表示，透過大數據分析，強化蓮池潭周邊經濟效應，延長旅遊停留時間，遊客服務中心將持續招商。

觀光局統計，蓮池潭去年11月至今年1月觀光人次為21.2萬、22.1萬及24.1萬餘人次，低於疫情前每月40萬人次，市府近年推動演唱會經濟，但蓮池潭周邊商圈距世運主場館僅2公里，觀光人次未明顯增加，連遊服中心也停業。

市議員白喬茵表示，蓮池潭前年曾為交通部指定觀光區，市府承諾洽詢顧問公司制定經營管理計畫，但成效不彰，近年觀光人次驟減，僅去年燈會帶來百萬人潮。

白喬茵說，去年Coldplay演唱會吸引逾10萬人觀賞，但蓮池潭當天遊客數僅8千餘人次，相較平日7千人次未顯著增加；本月初紅髮艾德開唱亦然，過年假期每日雖近1萬5千人次，但仍不見過往熱鬧人潮。

市議員李雅慧認為，龍虎塔整修一定程度影響觀光，去年燈會雖創造人潮高峰，但市府不能只靠一次性大活動，應協助周邊商家發展特色、結合優質民宿並開發新打卡熱點，才能留住遊客。

李雅慧說，市府投入大量資源發展亞灣區觀光，但蓮池潭十多年來要推水上輕艇活動，卻因水質不佳引發疑慮，建議從商圈改造下手，能讓觀光產值擴大。

地方指出，蓮池潭近年被外界詬病缺點包括，平均旅遊停留時間短，遊客多在湖區周圍賞景，周邊商圈沒有實質受惠。

觀光局回應，過年期間蓮池潭周邊有年貨大街，木棧步道完工後，更方便遊客遊覽蓮池潭風光、都表好評，將持續依即時人流大數據檢討，強化周邊經濟效應，串連舊城區與眷村區，延長旅遊停留時間。

觀光局維管科長謝政華說明，蓮池潭具濃厚台灣特色，較吸引美、日等外來客，將持續宣導爭取國內外觀光客。