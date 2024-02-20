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屏巡迴復能照護獲好評 企業捐車

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
印象建設捐贈屏東縣第5輛行動生活復能車，昨辦捐贈儀式，縣長周春米（右三）感謝企業熱心公益。記者劉星君／攝影
印象建設捐贈屏東縣第5輛行動生活復能車，昨辦捐贈儀式，縣長周春米（右三）感謝企業熱心公益。記者劉星君／攝影

屏東縣衛生局去年2月推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師與物理治療團隊，深入縣內各鄉鎮，提供民眾復能照護，近1年來服務逾1.7萬人次，獲民間企業響應，印象建設昨捐贈第5輛車，將巡迴人口較多屏東市區設站服務。

屏東縣府昨在屏東市前進里鎮溪宮辦捐贈儀式，縣長周春米致贈感謝狀，感謝印象建設熱心公益，提升屏東縣社區行動生活復能車服務量能。

周春米說，屏縣地形狹長，許多鄉鎮位處偏遠且復能資源不足，縣府媒合企業資源，推動社區行動生活復能照護服務，去年2月啟動，結合衛生所醫師、護理師及物理治療人員團隊，提供民眾復能服務及相關衛教指導，實現高齡友善城市理念。

衛生局表示，行動復能車已巡迴32鄉鎮289村里，服務逾1.7萬人次，為延續且擴大照顧鄉親，第5輛社區行動生活復能車，將巡迴人口較多的屏東市區。

衛生局指出，社區行動生活復能政策推動後已轉介就醫約50餘人。

今年服務再升級，推動長者整合性功能評估，包含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等6大項目，針對功能異常者，由衛生所協助轉介醫療院所評估檢查，做到盡早發現、盡早治療。

屏東縣 衛生局 衛生所

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