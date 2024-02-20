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盤花公園4月動工 打造客家景觀

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

高雄市客委會昨在新客家文化園區文物館辦新春祈福，市府秘書長郭添貴表示，原三民一號公園將改建成具濃濃客家風味的「盤花公園」，代表客家族群敬畏天地、尊重自然、素樸精神，預定4月動工，明年底完工。

郭添貴表示，高雄市今年將有多項客家重大建設開工，其中位在新客家文化園區對面的三民一號公園，將打造成客家「盤花公園」，將成為高雄市觀光新亮點。

市府客委會表示，新客家文化園區周邊客家人口多，市府向中央爭取7812萬元建設經費，將採低維管方式綠化改造，廣植客家庭院常見植物及代表花卉「客家九香」。

公園融合客家人尊重大自然生態，與自然共融的客家盤花祭祀精神，同時利用說故事方式，闡釋客家主題意象，並塑造客家風味親子休憩綠地景觀。

客委會說明，過去客家婦女將種在自家屋前屋後的新鮮花朵摘下洗淨後，層層堆疊圓形盤中，故稱「盤花」，其中新丁花又稱仙丹花，因為形狀圓滿，加上鮮豔大紅色，成為盤花材料常客。

客家人祭祀神明、供奉祖先、節日喜慶都喜用「盤花」祈福，公園取名「盤花」代表客家族群敬畏天地之心、尊重自然精神。

客委會 客家文化 高雄市

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高雄盤花公園4月動工 8千萬打造客家風親子休憩綠地

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