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高雄盤花公園4月動工 8千萬打造客家風親子休憩綠地

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市政府秘書長郭添貴、議長康裕成、副議長曾俊傑與多名議員出席客家新春祈福活動。記者蔡世偉／攝影
高雄市政府秘書長郭添貴、議長康裕成、副議長曾俊傑與多名議員出席客家新春祈福活動。記者蔡世偉／攝影

高雄市政府客委會今天在新客家文化園區文物館辦理新春祈福活動。今年高雄市將有不少客家重大建設開工，包含總計畫金額達8千萬元的盤花公園，將把原三民一號公園，改建成具有濃濃客家風味的文化公園，取名「盤花」代表客家族群敬畏天地之心、尊重自然及就地取材、勤儉素樸的精神。

盤花公園計畫在今年4月動工，明年12月底前完工，原址本是三民一號公園，位在新客家文化園區對面，因為當地客家人口眾多，因此市政府在此興建，並陸續向中央爭取7812萬元經費。公園將採低維管方式綠化改造，廣植客家庭院常見的植物及代表花卉「客家九香」，融合客家人尊重大自然生態與自然共融的客家盤花祭祀精神打造，利用說故事方式闡釋客家主題公園意象，塑造客家風味親子休憩綠地景觀。

過去客家婦女將種在自家屋前屋後的新鮮花朵摘下洗淨後，層層堆疊在圓形前盤中，故稱「盤花」。其中新丁花又稱仙丹花，因為形狀圓滿，再加上本身鮮豔的大紅色，成為盤花材料的常客。

客家人祭祀神明、供奉祖先、節日喜慶，都喜歡用「盤花」祈福。因此公園取名「盤花」代表客家族群敬畏天地之心、尊重自然及就地取材、勤儉素樸的精神。

盤花公園就在新客家文化園區文物館對面。圖／高雄市政府提供
盤花公園就在新客家文化園區文物館對面。圖／高雄市政府提供
三民一號公園未來將改建成具有客家風味的主題公園。圖／高雄市政府提供
三民一號公園未來將改建成具有客家風味的主題公園。圖／高雄市政府提供
盤花公園塑造客家風味親子休憩綠地景觀。圖／高雄市政府提供
盤花公園塑造客家風味親子休憩綠地景觀。圖／高雄市政府提供

客家文化 家人 高雄市

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