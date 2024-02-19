高雄客委會遵古禮辦「新年福」小學生舞獅模樣超逗趣

「新年福」是客家人特有的祭儀，虔誠向天地諸神祈求新的一年風調雨順、平安吉祥。高雄市政府客委會今天上午特別在新客家文化園區文物館辦理新春祈福活動。高雄市政府秘書長郭添貴、市議會議長康裕成以及多位市議員，一起帶領鄉親依客家古禮祭祀，現場還發送限量開運紅包、客家粄食！

秘書長郭添貴表示今年高雄市將有不少客家重大建設開工，其中包含由中央補助新台幣4千萬的「美濃文化生態散步策」，還有位於三民一號公園，總計畫金額達8千萬的盤花公園，相信未來都會成為高雄市觀光新亮點，並強調市府之後在客家建設與客家語言推廣依舊會不遺餘力。