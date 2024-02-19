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豆乾疑混鼠屍被指在小港包裝 高市：主動詢問中市

中央社／ 高雄19日電

有民眾日前購買台中知名食品公司生產的零食豆乾，卻驚見混有1隻疑似老鼠乾屍。台中業者指這批豆乾賣給高雄小港一家公司自行包裝販售。高市今天表示，已主動詢問中市衛生局

國民黨台南市議員盧崑福服務處接獲民眾投訴，指稱日前購買1包台中的知名食品公司生產的零食豆乾，發現混有1隻疑似小老鼠乾屍，頭部、眼睛、四肢等部位都可辨識，當下就感到噁心想吐，隨後向南市衛生局通報。

台南市衛生局指出，食品是位於台中的食品工廠生產，將派員到民眾購買地點稽查，也將通報台中市衛生局調查處理。有媒體今天報導，台中的業者指這批豆乾賣給高雄市小港區的一家公司自行包裝後販售。

高雄市衛生局今天回應表示，截至目前未接獲台中市衛生局通報，已主動洽問台中市衛生局。目前台中市僅提供銷貨單，未有衛生單位稽查紀錄，已主動洽請台中市提供，若經確認將立即啟動調查。

台中市 衛生局

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