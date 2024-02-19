高雄水果去年銷日逾1.2億 日本電視台特企前進高雄農村
去年高雄果品外銷日本量達3724公噸，佔整體64 ％，達新台幣1億2390元。因此高雄市政府與日本東京購物電視台「虎之門市場」合作，推出特別企劃，前進高雄農村取景，推廣高雄首選農產。未來日本消費者能在購物台直接下單預購高雄當季農特產，並由產地直接送達。
日本東京購物電視台「虎之門市場」拍攝團隊於農曆年後抵達高雄拍攝取景，深入農村將產品「源頭」的安全把關及職人精神傳遞日本消費者，節目將於2月29日及3月4日播出。除在「東京電視台」播出外，該節目亦於「大阪電視台」、「北海道電視台」、「愛知電視台」、「瀨戶內電視台」、「TVQ九州放送」等六家電視台同時播出，涵蓋率達日本總人口70%。
採訪過程中，東京電視台特派主播馬場桃子首次嘗試台灣高雄蜜棗，興奮表示高雄蜜棗口感清脆且多汁清甜，直呼能在產地直接品嘗到高雄明星水果蜜棗真是太幸福了。
拍攝團隊更前進台灣第一家打入日本市場的「文誠蜂蜜」位於高雄大崗山的產地，專訪創辦人陳聰文，辛勤養蜂近60年心得，強化高雄養蜂職人精神。台灣常見的蜂蜜水作法，更讓主播馬場桃子驚呼「太奢侈」，多種不同的享用方法透過主播活潑的表達方式，讓日本消費者對高雄留下深刻印象。
近年來高市府農業局以「高雄首選」打響農產名號，農業局長張清榮表示，日本為重點外銷市場，去年高雄果品外銷量達5799.8公噸，其中日本外銷量達3724公噸佔64 ％，產值高達新台幣1億2390元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言