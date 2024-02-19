高雄水果去年銷日逾1.2億 日本電視台特企前進高雄農村

去年高雄果品外銷日本量達3724公噸，佔整體64 ％，達新台幣1億2390元。因此高雄市政府與日本東京購物電視台「虎之門市場」合作，推出特別企劃，前進高雄農村取景，推廣高雄首選農產。未來日本消費者能在購物台直接下單預購高雄當季農特產，並由產地直接送達。

日本東京購物電視台「虎之門市場」拍攝團隊於農曆年後抵達高雄拍攝取景，深入農村將產品「源頭」的安全把關及職人精神傳遞日本消費者，節目將於2月29日及3月4日播出。除在「東京電視台」播出外，該節目亦於「大阪電視台」、「北海道電視台」、「愛知電視台」、「瀨戶內電視台」、「TVQ九州放送」等六家電視台同時播出，涵蓋率達日本總人口70%。

採訪過程中，東京電視台特派主播馬場桃子首次嘗試台灣高雄蜜棗，興奮表示高雄蜜棗口感清脆且多汁清甜，直呼能在產地直接品嘗到高雄明星水果蜜棗真是太幸福了。

拍攝團隊更前進台灣第一家打入日本市場的「文誠蜂蜜」位於高雄大崗山的產地，專訪創辦人陳聰文，辛勤養蜂近60年心得，強化高雄養蜂職人精神。台灣常見的蜂蜜水作法，更讓主播馬場桃子驚呼「太奢侈」，多種不同的享用方法透過主播活潑的表達方式，讓日本消費者對高雄留下深刻印象。