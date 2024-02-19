屏縣社區行動生活復能車滿周年 5輛車服務量能再升級

屏東縣府衛生局去年2月推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師與物理治療人員團隊，深入縣內各鄉鎮，提供民眾復能照護模式，即將滿1周年，服務逾1.7萬人次，獲民間企業響應，印象建設今捐贈第5輛車，將巡迴人口較多屏東市區設站服務。

今上午在屏東市前進里鎮溪宮舉行捐贈儀式，縣長周春米致贈感謝狀，感謝印象建設熱心公益，提升屏東縣社區行動生活復能車服務量能。

周春米說，屏縣地形狹長，許多鄉鎮位屬偏遠地區且復能資源不足，縣府媒合企業資源，推動社區行動生活復能照護模式，去年2月21日啟動，結合衛生所醫師、護理師及物理治療人員團隊，提供民眾復能服務及相關衛教指導，提升可近性及便利性，實現高齡友善城市的理念。

衛生局表示，行動復能車已巡迴32鄉鎮289村里，服務逾1.7萬人次，為延續且擴大照顧鄉親，第五輛的社區行動生活復能車巡迴人口較多的屏東市區。