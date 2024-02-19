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屏縣社區行動生活復能車滿周年 5輛車服務量能再升級

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師及物理治療人員團隊，提供民眾復能服務及相關衛教指導，提升可近性及便利性，實現高齡友善城市的理念。記者劉星君／攝影
屏東縣府推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師及物理治療人員團隊，提供民眾復能服務及相關衛教指導，提升可近性及便利性，實現高齡友善城市的理念。記者劉星君／攝影

屏東縣衛生局去年2月推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師與物理治療人員團隊，深入縣內各鄉鎮，提供民眾復能照護模式，即將滿1周年，服務逾1.7萬人次，獲民間企業響應，印象建設今捐贈第5輛車，將巡迴人口較多屏東市區設站服務。

今上午在屏東市前進里鎮溪宮舉行捐贈儀式，縣長周春米致贈感謝狀，感謝印象建設熱心公益，提升屏東縣社區行動生活復能車服務量能。

周春米說，屏縣地形狹長，許多鄉鎮位屬偏遠地區且復能資源不足，縣府媒合企業資源，推動社區行動生活復能照護模式，去年2月21日啟動，結合衛生所醫師、護理師及物理治療人員團隊，提供民眾復能服務及相關衛教指導，提升可近性及便利性，實現高齡友善城市的理念。

衛生局表示，行動復能車已巡迴32鄉鎮289村里，服務逾1.7萬人次，為延續且擴大照顧鄉親，第五輛的社區行動生活復能車巡迴人口較多的屏東市區。

衛生局指出，社區行動生活復能政策推動後受民眾回響，因而轉介就醫約50多人，今年服務範圍擴大再升級，推動長者整合性功能評估，包含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等6大項目，針對功能異常者由衛生所協助轉介醫療院所評估與檢查，盡早發現與治療，減緩失能，建立健康高齡人生。

印象建設捐贈屏東縣第五輛行動生活復能車，今舉行捐贈儀式，縣長周春米（右三）出席，感謝企業熱心公益。記者劉星君／攝影
印象建設捐贈屏東縣第五輛行動生活復能車，今舉行捐贈儀式，縣長周春米（右三）出席，感謝企業熱心公益。記者劉星君／攝影
屏東縣府推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師及物理治療人員團隊，提供民眾復能服務及相關衛教指導，提升可近性及便利性，實現高齡友善城市的理念。記者劉星君／攝影
屏東縣府推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師及物理治療人員團隊，提供民眾復能服務及相關衛教指導，提升可近性及便利性，實現高齡友善城市的理念。記者劉星君／攝影

屏東縣 衛生局 衛生所

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