大順路路牌遲未掛回 議員批行政失能

高雄輕軌建設時為方便施工，市府將沿途路牌取下，然輕軌路網成圓通車已月餘，大順路東段有近30個路口路牌都未掛回，市民向議員陳情反映，相關局處未處理，市長陳其邁昨要求相關局處立即改進，下周裝設完成。

市議員張博洋前天在臉書PO出「詢問市長陳其邁，大順路上路牌在哪裡？」影片，指市民陳情在大順路上騎車找路，許多路牌都不見了、很不方便，他騎車實測發現，大順路從中正路到博愛路段近30個路口都沒有路牌。

張博洋指出，輕軌成圓已月餘，蔡英文總統還為通車剪綵，但迄今一堆路口沒有路牌，市府無人處理，「詢問A局處說是B局處問題，問B局處又推給A局處」，市府行政溝通明顯失能，只能請市長陳其邁處理。

三民區灣子里長方相茗說，路牌是去年11月取下，原以為輕軌通車後就會掛回，卻遲遲未掛。沒路牌對在地里民較無影響，但外來客要找地址不方便，期間曾多次反映，但都無下文。

陳其邁表示，兩局處協調不好很不應該，已要求立刻改進，下周一定要裝設完成，不能造成民眾不便。

交通局副局長劉建邦表示，因輕軌施工暫時取下路牌及路桿，已與道工處確認協調，確定取下路牌勘用情形、裝回地點及方式，本月25日輕軌試營運結束前掛回。