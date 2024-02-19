快訊

新國會明開議…藍盤點5戰場 綠指朝小野大擴權

台灣捐血率冠全球卻常鬧血荒 國人住院輸血率超過美3倍

秋後算帳？軍情局士官檢舉上級違規 反被查獲外送勒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大順路路牌遲未掛回 議員批行政失能

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高雄輕軌路網成圓通車已1個多月，大順路東段有近30個路口路牌都還未掛回。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌路網成圓通車已1個多月，大順路東段有近30個路口路牌都還未掛回。記者潘奕言／攝影

高雄輕軌建設時為方便施工，市府將沿途路牌取下，然輕軌路網成圓通車已月餘，大順路東段有近30個路口路牌都未掛回，市民向議員陳情反映，相關局處未處理，市長陳其邁昨要求相關局處立即改進，下周裝設完成。

市議員張博洋前天在臉書PO出「詢問市長陳其邁，大順路上路牌在哪裡？」影片，指市民陳情在大順路上騎車找路，許多路牌都不見了、很不方便，他騎車實測發現，大順路從中正路到博愛路段近30個路口都沒有路牌。

張博洋指出，輕軌成圓已月餘，蔡英文總統還為通車剪綵，但迄今一堆路口沒有路牌，市府無人處理，「詢問A局處說是B局處問題，問B局處又推給A局處」，市府行政溝通明顯失能，只能請市長陳其邁處理。

三民區灣子里長方相茗說，路牌是去年11月取下，原以為輕軌通車後就會掛回，卻遲遲未掛。沒路牌對在地里民較無影響，但外來客要找地址不方便，期間曾多次反映，但都無下文。

陳其邁表示，兩局處協調不好很不應該，已要求立刻改進，下周一定要裝設完成，不能造成民眾不便。

交通局副局長劉建邦表示，因輕軌施工暫時取下路牌及路桿，已與道工處確認協調，確定取下路牌勘用情形、裝回地點及方式，本月25日輕軌試營運結束前掛回。

張博洋 陳其邁 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄查獲蘇丹紅辣椒粉！陳其邁被指「要不要到立院備詢」 市府：源頭為新北廠商

綠委要求盧秀燕赴立院備詢 藍委：要不要叫陳其邁來

高雄輕軌沿線20多路牌消失 陳其邁：立刻改進

百里侯十大聲量王 網友心中的「暖男」好感王是他、不是陳其邁

相關新聞

高市56處科技執法 去年舉發9.1萬件

高雄市56處科技執法去年共舉發9.1萬件交通違規，以未依標誌標線號誌行駛、超越停止線、闖紅燈違規居多，其中苓雅區中正一路...

浮浮沉沉到不了岸 造筏賽笑果佳

高雄市府迎接黃色小鴨，鼓勵民眾以鴨為主題，發揮創意造筏拚獎金，昨辦「2024愛河創意自力造筏大賽」，近50隊好手集結愛河...

大順路路牌遲未掛回 議員批行政失能

高雄輕軌建設時為方便施工，市府將沿途路牌取下，然輕軌路網成圓通車已月餘，大順路東段有近30個路口路牌都未掛回，市民向議員...

愛河創意造筏大賽笑聲不斷！多艘大船下水即翻覆 「自生自滅隊」勉強完賽

高雄市運發局今天在愛河水域舉辦「創意環保自力造筏」大賽，吸引50支參賽隊伍發揮創意，以袋裝洋芋片、寶特瓶、浴桶等物品製成...

初九天公生、登高太武山 天震堂醒獅團號召會師超熱鬧

今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，又適逢周末假日，一早在玉章路沿途可以看到不少民眾扶老攜幼的爬上...

屏縣內埔鄉美和村從幼兒園到大學都有 國小面臨裁併校

少子化衝擊，屏東縣府繼109年、110年啟動裁併校，今年113年展開學校裁併校檢討評估，今到內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。